نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حجز تذاكر نهائي كأس السوبر الإسباني أتلتيك بلباو vs ريال مدريد توقيت موعد المباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباريات السوبر لأتلتيك بلباو ، لمنافسه ريال مدريد ، في نهائي كأس السوبر الإسباني على أراضي ملعب الملك فهد الدولي وفي التفاصيل. وكالعادة تقرر تنظيم السوبر بمشاركة الفرق المتأهلة إلى نهائيات كأس الملك للموسم السابق إلى جانب المنتخبات المصنفة الأولى والثانية في دوري الدرجة الأولى الإسباني. وننشر رابط حجز تذاكر نهائي كأس السوبر الإسباني ضمن روابط هلا يلا الموقع الإلكتروني وكذلك موعد مباراة ريال مدريد أتلتيك بلباو يوم الأحد المقبل.

نهائي كأس السوبر الإسباني

ويتزامن السوبر الحالي في السعودية مع مشاركة 4 فرق بدلًا من فريقين هما أبطال الدوري والكأس وفق نظام المشاركة الجديد في 2019 كجزء من صفقة مدتها 10 سنوات والتي شهدت بشكل غير متوقع أن المملكة العربية السعودية تؤمن ايضا حقوق الإستضافة، بحيث أصبح السوبر يضم الفائزين في الموسم الماضي ووصيفي الإسباني. الدوري وكأس الملك.

مباراة أتلتيك بيلباو -ريال مدريد

تعد قنوات SSC التي تطلقها شركة الرياضة السعودية هي أصحاب الحقوق الحصرية لكرة القدم الدوري الإسباني في العالم العربي. وتنطلق مباريات أتلتيك بلباو وريال مدريد بتوقيت مكة ، يوم الأحد، 16 يناير 2022، على أرض ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.

توقيت مباراة ريال مدريد أتلتيك بيلباو كأس السوبر 2022 في المملكة العربية السعودية

الجدول التالية يشير إلى موعد مباريات فريقي أتلتيك بيلباو vs ريال مدريد ضمن نهائيات كأس السوبر الإسباني التي تستضيفها المملكة.