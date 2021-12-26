نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “تابع” نتيجة مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم 26-12-2021 في الدوري السعودي .. تشكيل الاتحاد ضد الاتفاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021 – 2022. نتابع معكم تفاصيلها في هذا التقرير الرياضي من خلال موقعنا “ثقفني”. حيث يلتقي فريق الاتحاد ضد الاتفاق مساء اليوم الأحد الموافق 26-12-2021. على ملعب الجوهرة المشعة. وفي غضون ذلك تترقب جماهير المملكة العربية السعودية نتيجة مباراة الاتحاد اليوم. والتي يسعى خلالها العميد لاستكمال التربع على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي وذلك من خلال الفوز على فريق الاتفاق. حيث تجدر الإشارة إلى أن نادي الاتحاد السعودي أعلن مساء الأمس السبت توقيع عقد رسمي مع اللاعب عبدالرزاق حمدالله وذلك لمدة موسم ونصف. ساعيًا بذلك لحصد لقب بطل دوري الموسم هذا العام. وفيما يلي نرصد لكم نتيجة مباراة الاتحاد والاتفاق.

نتيجة مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم

نرصد لكم نتيجة مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم في الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي للمحترفين 2021 – 2022. والتي نتابع تفاصيلها لحظة بلحظة من خلال هذا التقرير فور انطلاق المباراة. التي تبدأ في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية. فيما يكون موعد مباراة الاتحاد ضد الفتح اليوم بتوقيت مصر في تمام الساعة 6:45 مساءً. وبتوقيت الإمارات في تمام الساعة 8:45 مساءً.

نتيجة مباراة الاتحاد اليوم

تعتبر نتيجة مباراة الاتحاد اليوم في الدوري السعودي. حاسمة لتأهل العميد إلى دور ثمن نهائي دوري كأس خادم الحرمين الشريفين. فقد نجح نادي الاتحاد في خطف بطاقة التأهل إلى منافسات الجولة الرابعة عشر بعد الفوز على نادي الفتح بنتيجة 3-2. حيث يأتي الاتحاد السعودي حاليًا في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 26 نقطة. ولعب العميد 12 مباراة. وحقق الفوز في 8 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مباراتين.

مباراة الاتحاد ضد الاتفاق اليوم

وعلى الجهة المقابلة يوجد نادي الاتفاق السعودي. الذي يأمل تحقيق نتائج إيجابية في لقائه ضد الاتحاد اليوم. واضعًا الثقة الكاملة لذلك بعد فوزه في آخر مواجهتين بالدوري السعودي. وبناءً على ذلك يأتي نادي الاتفاق حاليًا في المركز التاسع من جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وذلك برصيد 16 نقطة بعدما لعب 13 مباراة وحقق الفوز في أربعة مباريات وتعادل في أربعة أخرى وخسر خمسة مباريات.

ما هى بطاقة مباراة الاتحاد اليوم

بطاقة مباراة الاتحاد والاتفاق

المباراة مباراة الاتحاد ضد الاتفاق البطولة الجولة الرابعة عشر من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021 – 2022 الموعد والتوقيت اليوم الأحد الموافق 26-12-2021 في تمام الساعة : 7:45 مساءً بتوفيت مكة المكرمة

وفي تمام الساعة : 6:45 مساءً بتوقيت مصر

والساعة : 8:45 مساءً بتوفيت الإمارات الملعب ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية القنوات الناقلة قناة SSC 1 HD السعودية الرياضية – بصوت المعلق الرياضي سمير المعيرفي

تشكيل الاتحاد ضد الاتفاق اليوم

من المتوقع أن يعتمد المدرب الروماني كوزمين كونترا في تشكيل الاتحاد ضد الاتفاق اليوم على الآتي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهى.

الدفاع: حمدان الشمرانى ، زياد الصحفي، أحمد حجازى.

الوسط: عبد الاله الملكى، كريم الأحمدى.

الهجوم: روماينيو، عبد الرجمن العبود، عبد العزيز البيشي.

تشكيل الاتفاق ضد الاتحاد اليوم