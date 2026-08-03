الأهلي يحسم موقف مصطفى شوبير من الاحتراف

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 أغسطس 2026 10:48 مساءً - يواصل اسم مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب المصري الظهور بقوة على الساحة الرياضية، بعد المستويات المميزة التي قدمها خلال الفترة الماضية، خاصة في بطولة كأس العالم الأخيرة، والتي ساهمت في جذب أنظار عدد من الأندية الأوروبية التي تتابع تطور الحارس الشاب.

وتسود حالة من الترقب داخل النادي الأهلي بشأن مستقبل مصطفى شوبير، في ظل وجود اهتمام خارجي بالحصول على خدماته، بينما تتمسك إدارة القلعة الحمراء بالحفاظ على أحد أبرز المواهب في مركز حراسة المرمى.

هل تلقى الأهلي عروضًا رسمية لضم مصطفى شوبير؟

أكدت مصادر داخل النادي الأهلي أن الإدارة لم تستقبل حتى الآن عروضًا رسمية مكتملة لضم مصطفى شوبير، إلا أن هناك عددًا من الاستفسارات من أندية أوروبية ترغب في معرفة موقف الحارس وإمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية،ويأتي نادي نورشيلاند الدنماركي على رأس الأندية التي أبدت اهتمامًا بضم مصطفى شوبير، بعدما تابعت إدارة النادي أداء اللاعب خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد تألقه مع الأهلي والمنتخب المصري،ورغم اهتمام النادي الدنماركي بالحارس، فإن العرض لم يصل إلى مرحلة رسمية حتى الآن، حيث تظل المفاوضات في إطار الاستفسارات والمناقشات الأولية.

موقف الأهلي من رحيل مصطفى شوبير

تتمسك إدارة النادي الأهلي باستمرار مصطفى شوبير مع الفريق، خاصة بعد تطور مستواه خلال الموسم الماضي، ونجاحه في إثبات نفسه كأحد العناصر المهمة داخل صفوف الفريق،وترى إدارة الأهلي أن الحارس الشاب يمثل مستقبل مركز حراسة المرمى في النادي، لذلك لا توجد رغبة في التفريط فيه بسهولة، إلا أن الإدارة تترك الباب مفتوحًا أمام دراسة أي عرض قوي يحقق مصلحة اللاعب والنادي.

الأهلي يرفض عرض نورشيلاند

وكشفت المصادر أن الأهلي رفض القيمة المالية التي تم تداولها بشأن عرض نورشيلاند الدنماركي، والتي وصلت إلى 500 ألف دولار فقط، حيث اعتبرت الإدارة أن هذا الرقم لا يتناسب مع إمكانيات الحارس وقيمته الفنية،ويرغب الأهلي في الحصول على مقابل مالي مناسب حال اتخاذ قرار الموافقة على رحيل مصطفى شوبير، خاصة أن اللاعب أصبح من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الفريق.

القيمة المالية المطلوبة لرحيل مصطفى شوبير

حدد النادي الأهلي مبلغ 5 ملايين دولار للموافقة على بيع مصطفى شوبير لأي نادٍ خارجي، في ظل أهمية اللاعب ومستواه الحالي، بالإضافة إلى صغر سنه وإمكانية تطوره خلال السنوات المقبلة،وترى إدارة الأهلي أن أي عرض يجب أن يعكس قيمة اللاعب الحقيقية، خاصة بعد تألقه في المنافسات المحلية والقارية والدولية.

موقف عقد مصطفى شوبير مع الأهلي

ينتهي عقد مصطفى شوبير الحالي مع النادي الأهلي في صيف عام 2027، إلا أن إدارة النادي ترغب في تعديل وتمديد عقده خلال الفترة المقبلة،ويأتي ذلك تقديرًا لما قدمه اللاعب، ورغبة من الأهلي في تأمين مستقبله داخل الفريق لفترة أطول، خاصة مع الاعتماد عليه كأحد الحراس الواعدين في الكرة المصرية.

مصطفى شوبير يوقع مع وكالة عالمية لإدارة أعماله

وفي خطوة مهمة نحو تعزيز مسيرته الاحترافية، وقع مصطفى شوبير عقد إدارة أعماله مع وكالة CAA Base العالمية، وهي إحدى الوكالات الكبرى التي تدير أعمال عدد من نجوم الرياضة حول العالم،وتضم قائمة عملاء الوكالة أسماء بارزة في عالم كرة القدم، من بينهم مدرب منتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي، بالإضافة إلى عدد من نجوم الدوري الإنجليزي مثل كول بالمر وموسيس كايسيدو لاعبي تشيلسي،وتعد هذه الخطوة مؤشرًا على رغبة مصطفى شوبير في تطوير مسيرته الاحترافية وفتح الباب أمام فرص جديدة في المستقبل.

مستقبل مصطفى شوبير مع الأهلي

حتى الآن، تشير كل المعطيات إلى استمرار مصطفى شوبير مع الأهلي، خاصة في ظل تمسك النادي بخدماته، وعدم وصول عرض مالي مناسب للرحيل،لكن في حال وصول عرض أوروبي قوي من نادٍ كبير وبقيمة مالية تتناسب مع إمكانيات الحارس، فقد تعيد إدارة الأهلي دراسة موقفها بما يحقق مصلحة جميع الأطراف.