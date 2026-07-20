ماذا يحصل إذا أكلتم حبّة أفوكادو يومياً؟كشفت دراسة جديدة عن أن تناول حبة أفوكادو واحدة يوميًّا لمدة 6 أشهر قد يسهم في خفض عدد جسيمات الكوليسترول الضار (LDL) المرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة البطنية.

وأجرى الباحثون الدراسة، في جامعة في نسلفانيا على 786 بالغاً، وقارنوا بين مجموعة تناولت حبة أفوكادو يومياً لمدة 26 أسبوعاً وأخرى واصلت نظامها الغذائي المعتاد من دون إضافة الأفوكادو.

وأظهرت النتائج أن المجموعة التي تناولت الأفوكادو سجلت انخفاضاً في تركيز جسيمات LDL المسببة لتصلب الشرايين، مقارنة بالمجموعة الأخرى.

في المقابل، لم ترصد الدراسة فروقاً ذات دلالة في حجم جسيمات LDL أو أنواعها الفرعية، كما لم تسجل تغيرات في جسيمات الكوليسترول الجيد (HDL)، أو الجسيمات الغنية بالدهون الثلاثية، أو البروتينات الدهنية المرتبطة بصحة القلب.

وخلص الباحثون إلى أن إدراج حبة أفوكادو يومياً ضمن النظام الغذائي المعتاد قد يحسن أحد المؤشرات المرتبطة بخطر الإصابة بأمراض القلب، لكنه لا يؤثر في معظم مؤشرات الدهون الأخرى لدى البالغين المصابين بالسمنة البطنية.