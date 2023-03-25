ألمانيا والاتحاد الأوروبي يتفقان بشأن محركات الاحتراق

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 مارس 2023 02:28 مساءً - أعلنت ألمانيا والاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، أنهما توصلا إلى اتفاق في نزاعهما حول مستقبل سيارات محركات الاحتراق، ما يسمح بتسجيل المركبات الجديدة بمثل هذه المحركات بعد عام 2035 بشرط أن تستخدم فقط وقودًا يحقق هدف الحياد المناخي.

غرد نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانز قائلاً: «لقد توصلنا إلى اتفاق مع ألمانيا بشأن الاستخدام المستقبلي للوقود الإلكتروني في السيارات».

وغرد وزير النقل الألماني فولكر ويسينج على تويتر قائلاً إنه تم تمهيد الطريق أمام السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي التي تستخدم الوقود المحايد مناخيًا كشرط لتسجيلها بعد عام 2035.

كتب ويسينج: «إننا نؤمن الفرص لأوروبا من خلال الحفاظ على الخيارات المهمة للتنقل المحايد مناخيًا وبأسعار معقولة».

وتم تأجيل اقتراح مبدئي من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن معايير جديدة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون للسيارات وسط معارضة من ألمانيا.

ويريد الاتحاد الأوروبي حظر بيع جميع السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق بدءا من عام 2035.

وطالبت ألمانيا بإعفاء السيارات التي تعمل بالوقود الإلكتروني، بحجة أن مثل هذا الوقود يمكن إنتاجه باستخدام الطاقة المتجددة والكربون الذي يتم التقاطه من الهواء حتى لا ينفث المزيد من انبعاثات تغير المناخ في الغلاف الجوي.

وأضاف ويسينج أنهم اتفقوا على خطوات إجرائية ملموسة، ووضع جدول زمني محدد وملزم لذلك.

وأردف قائلا: «نريد أن تكتمل العملية بحلول خريف 2024».