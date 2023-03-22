انت الان تتابع خبر تحذير عاجل وعالي الخطورة .. ابقوا بعيدا من تطبيق واتساب حاليا لهذه الأسباب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - مؤسس تطبيق تيليجرام Telegram، بافيل دوروف وجه تحذير خطير لكل مستخدمي تطبيق الدردشة الأشهر في العالم واتساب WhatsApp من استخدامه لاجل تجنب اختراق هواتفهم، ومحاولة استعمال أى تطبيق دردشة آخر لحماية بياناتهم، والابتعاد فورا عن واتساب.

وفي حسابه على تيليجرام، قال بافيل دوروف إن واتساب مليء بالثغرات الأمنية التي تسمح باختراقه، كما أنه يتيح السماح للحكومات ووكالات إنفاذ القانون وكذلك الهاكرز بتجاوز التشفير والتدابير الأمنية الأخرى الموجودة عليه، وبالتالي الاضطلاع على جميع بيانات المستخدمين.

هذا وحث دوروف جميع مستخدمي واتساب بأن يبقوا بعيدا عن التطبيق، قائلا : “نتعرف كل عام على بعض المشكلات في واتساب التي تعرض كل شيء على أجهزة المستخدمين للخطر، ولا يهم إذا كنت أغنى شخص على وجه الأرض، حيث إذا كان لديك واتساب مثبتًا على هاتفك ، فإن جميع بياناتك يمكن الوصول إليها من التطبيق الموجود على جهازك، وفقا لـ ” الإندبندنت".

وادعى دوروف أن واتساب لن يكون آمنًا أبدًا" ما لم يتم إجراء تغييرات جوهرية على كيفية عمله، حيث استشهد دوروف بمشكلة أمنية كشف عنها واتساب الأسبوع الماضي والتي سمحت لأحد الهاكرز باختطاف هاتف شخص عن طريق إرسال مقطع فيديو ضار إلى رقمه.

كما كتب دوروف: "أنا لا أدفع الناس للتحول إلى تيليجرام، لأن تيليجرام لا يحتاج إلى ترقية إضافية، ويمكن استخدام أي تطبيق مراسلة تريده ، ولكن ابق بعيدًا عن واتساب؛ فقد أصبح الآن أداة مراقبة لمدة 13 عامًا."

وذكر دوروف أنه إذا اعتقد المستخدم أن تحديث واتساب إلى أحدث إصدار من شأنه أن يجعل بياناته آمنة ، فهذا ليس هو الحال حقًا، وأضاف أنه تم اكتشاف مشكلة مماثلة في 2017 و 2018 ، ثم في 2019 ثم مرة أخرى في 2020، وقبل عام 2016 ، لم يكن لدى واتساب تشفير من طرف إلى طرف.

ويأتي تحذير دوروف بعد أن أصدر واتساب تحذيرًا أمنيًا في سبتمبر الماضي أصدرت إصلاحًا لثغرة أمنية قد تسمح للهاكرز بزرع برامج ضارة على جهاز المستخدم أثناء إجراء مكالمة فيديو، حيث تم تصنيف الخلل الأمني ​​بأنه "خطير"، وقد يسمح عيب آخر تم الإبلاغ عنه للمهاجم بزرع ملف فيديو ضار.