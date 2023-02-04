روسيا تطور أنظمة مالتيميديا جديدة للسيارات
ذكرت وسائل إعلام أن شركة "MTS" الروسية تعمل على مشروع لتطوير أنظمة مولتيميديا جديدة مخصصة للسيارات حسبما نقلت RT.
وتبعًا لصحيفة كوميرسانت الروسية فإن شركة "MTS" ستعمل فى ورشاتها بمدينة تفير على تطوير أجهزة مزودة بمنظومات مولتيميديا مخصصة للسيارات، وستزود هذه الأجهزة بشاشات لمسية عالية الحساسية، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وستحصل الشركة على بعض مكونات الأجهزة من الصين.
ووفقا للصحيفة فإن "MTS" تتوقع إنتاج 100 ألف جهاز جديد سنويا، ستباع لمصانع وشركات إنتاج السيارات فى روسيا والصين، وستعمل هذه الأجهزة بأنظمة مطورة عن أنظمة Linux، وفى حال الحصول على التراخيص اللازمة من غوغل فإن هذه الأجهزة ستتوافق مع أنظمة أندرويد.
وأشار مصدر مطلع لصحيفة إلى أن شات الأجهزة الجديدة ستمكن المستخدم من التحكم بأنظمة الصوت وأنظمة الملاحة وأنظمة التكييف والعديد من الخصائص الموجودة فى السيارات، كما ستكون قادرة على الاتصال لاسلكيا بالهواتف العاملة بأنظمة أندرويد iOS.
وكانت "MTS" المشغلة للشبكات الخلوية فى روسيا قد أعلنت مؤخرا أنها تنوى استثمار 100 مليون دولار لتطوير تقنيات خاصة قد تستخدمها فى أجهزتها الذكية التى ستطرحها مستقبلا.
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