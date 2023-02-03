انت الان تتابع خبر تحذير عاجل من اختراق حسابك على واتساب الآن أن لم تقم بتفعيل هذه الإجراءات فورا والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ان تطبيق المراسلات الشهير واتساب WhatsApp والذي يعد من أشهر تطبيقات الدردشة يتجاوز مستخدميه 2 مليار مستخدم.

لهذا السبب يتعرض التطبيق لكثير من الهجمات الإلكترونية والاحتيال، وهذا يتطلب من المستخدمين ضرورة تأمين الحسابات الخاصة بهم وتأمينها بشكل جيد.

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وبحسب موقع Times Now فإن هناك عدد من الإجراءات التي يجب تفعيلها في واتساب لحمايتك من الاختراق، ومن أهمها :

تحقق دائمًا من الروابط المشبوهة

وقد يكون من الصعب تحديد ما إذا كانت بعض الرسائل والروابط الاحتيالية ضارة، لذلك يمكنك نسخ الرابط والتحقق منه في مواقع مثل Norton Safe Web و PhishTank وغيرها لمنع النقر فوقها، ثم اكتشف إذا كانت مثل هذه الروابط ضارة أم روابط عادية.

العرض لمرة واحدة فقط

يتيح واتساب إرسال الصور ومقاطع الفيديو التي يمكن للمستلمين مشاهدتها مرة واحدة فقط، ولمزيد من الخصوصية ، ويمكنك إرسال الصور ومقاطع الفيديو التي تختفي من دردشة واتساب بعد أن قام المستلم بفتحها مرة واحدة.

كما سيتم تمييزها بوضوح برمز جديد "لمرة واحدة"، وإذا كنت مشرفًا في دردشة جماعية وتريد تقييد من يمكنه إرسال رسائل في مجموعة أو من يمكنه تعديل معلومات المجموعة ، يمكنك تعيينها على "المشرفون فقط".

تمكين المصادقة الثنائية