أسعار سيارات فيات تيبو 2023 في مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 2 فبراير 2023 09:29 مساءً - سيارات فيات، طرح الوكيل المحلي للعلامات التجارية فيات، سيارات فيات تيبو 2023 داخل السوق المصري، بمحرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي بقوة 110 حصان وعزم دوران 152 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات.

وحرص الوكيل المحلي للعلامة التجارية فيات تيبو، علي تحديد اسعار سيارات فيات تيبو خلال شهر فبراير الجاري مع زيادات في أسعار السيارة.

ونرصد في التقرير التالي اسعار سيارات فيات تيبو سيدان الجديدة 2023

يصل سعر الفئة الاولي Entry Grade الى 624.900 ألف جنيه بدلًا من 549.900 ألف جنيه بزيادة 75 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الثانية Mid Grade الى 684.900 ألف جنيه بدلًا من 599.900 ألف جنيه بزيادة 85 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الثالثة هاي لاين الى 719.900 ألف جنيه بدلًا من 649.900 ألف جنيه بزيادة 70 ألف جنيه.



أسعار سيارات فيات تيبو هاتشباك الجديدة 2023

يصل سعر الفئة الاولي Entry Grade الى 684.900 ألف جنيه بدلاُ من 599.900 ألف جنيه بزيادة 85 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الثانية هاي لاين الى 769.900 ألف جنيه بدلًا من 679.900 ألف جنيه بزيادة 90 ألف جنيه.

بينما تتسارع السيارة من نقطة الصفر إلى سرعة 100 كيلو متر/ الساعة في غضون 11،2 ثانية، وتستهلك بمعدل 6 لترات تقريبًا من الوقود عند السير مسافة 100 كيلو متر، علمًا أنها تعمل عبر منظومة دفع أمامي للعجلات.

كما تتصل السيارة تيبو 2023، بحزمة من وسائل الأمان المميزة من أمثلتها نظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل، فرامل مانعة للانزلاق، مراقبة مستوى ضغط الهواء في الإطارات، أحزمة أمان، وساد هوائية أمامية، مكان لتثبيت مقعد الأطفال.