نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحويل صورتك الى انمي | أفضل 5 مواقع لتحويل الصورة الشخصية إلى كرتون في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكثير من الأشخاص يبحثون عن أفضل موقع لتحويل الصور إلى أنمي من أجل الحصول على صورة جذابة ومثيرة، خاصة بعد انتشار الموقع الصيني لتحويل صورتك الى انمي ويوجد العديد من المواقع التي توفر هذه الخدمة مجاناً ولن تحتاج إلى تنزيل تطبيقات أو غيرها، وفيما يلي سوف نذكر لكم أفضل المواقع التي يمكن تحويل الصور من خلالها.

موقع Cartoon.pho.to تحويل صورتك إلى انمي

يعد هذا الموقع من أفضل وأسهل المواقع حيث إنه يوفر لك خدمة تحويل الصور من خلال أداة مباشره لذلك، وطريقة تحويل الصور من خلال الموقع كما يلي.

الدخول إلى موقع pho.to لتحويل صورتك إلى كرتون .

لتحويل صورتك إلى كرتون حدد الصورة التي ترغب في تحويلها إلى كرتون.

قم بالضغط على تحويل الصوره، ثم اضغط على حفظ.

موقع photo cartoon تحويل الصور الى انمي

يساعدك موقع صور كرتون في تحويل صورتك أونلاين دون الحاجة إلى تنزيل أحد التطبيقات، بالإضافة إلى تغير الصورة بشكل احترافي وفيما يلي خطوات تحويل الصور من خلال موقع صورة كرتون.

قم بالدخول إلى موقع photo cartoon .

. حدد الصورة التي تريد تحويلها إلى شكل أنمي.

ثم اضغط على زر Upload From UrL، وانتظر حتي يتم تحويل الصورة.

ثم اضغط على زر تنزيل وحفظ.

موقع socialbook تحويل صورتك الى انمي

يعد هذا أيضا أحد المواقع المفضلة والمتميزة، بسبب سهولة استخدامه أيضا ويوفر لك عدة خيارات قد تحتاج إضافتها إلى الصورة، وطريقة استخدامه كما يلي.

قم بالدخول إلى موقع socialbook لتحويل الصور الى كرتون.

سوف تجد سهم موجود على الشاشة قم بالضغط عليه.

سوف تظهر لك نافذه قم باختيار الصورة التي تريد تحويلها.

ثم قم بإدخال كود التحقق، ثم اضغط على زر upload وسوف يتم تحويل صورتك.

اضغط على حفظ الصورة، وقم بمشاركتها عبر صفحتك على الفيس بوك.

موقع cartoonize تحويل صورتك الى انمي

هذا الموقع مميز للغاية واستطاع تحقيق شهرة كبيرة على مستوى عالمي لانه يوفر عدة خيارات ويضم الكثير من أدوات التعديل على الصور التي يمكن القيام بها قبل التحويل.

قم بالدخول إلى موقع cartoonize .

. حدد الصورة التي تريد تحويلها، ثم قم بإضافة التغيرات التي تريدها سوء كتابة نص او إضافة شكل.

قم بالضغط على تحويل الصورة، ثم أنتظر حتي تحصل على صورة أنمي.

ثم قم بالضغط على حفظ.

يمكنك الآن مشاركة صورتك الكرتون مع اصدقائك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

موقع befunky تحويل صورتك الى انمي

befunky هو أكثر المواقع التي يمكن الاعتماد عليها في الحصول على صورة أفضل صورة أنمي مميزة عن غيرها، ولكن لكي تتمكن استخدم هذا الموقع عليك دفع مبلغ للاشتراك لانه غير مجاني، حيث أنه يقدم عدة مميزات لن تجدها في الكثير من المواقع منها.

تغير خلفيات الصور واستبدالها بخلفيات أخري متاحة داخل التطبيق.

كما يعمل على تحسين أدق التفاصيل عند الضغط على تحويل الصورة.

الموقع سهل الاستخدام ويمكن مشاركة أو حفظ الصورة بعد تحويلها مباشرة.

قدمنا خلال المقال مجموعة من أفضل المواقع المتميزة التي تمنح لك خدمة تحويل الصور الى كرتون بكل سهولة، بالإضافة إلى توضيح مميزات كل موقع وكيفية تحويل الصور من خلاله.