نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعادة الارقام المحذوفة من الهاتف بدون برامج خلال دقائق بكل سهولة في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعادة الارقام المحذوفة من الهاتف من أكثر المشكلات التي قد يتعرض لها الكثير منا عند تغيير الهاتف أو شريحة الإتصال أو حذف البيانات، وكلا منا يمتلك أرقام جهات أتصال كثيرة على الهاتف قد تكون مهمة جداً يصعب الحصول على تلك الأرقام مرة أخرى وعند فقد الأرقام بسبب خطأ أو حذف يحزن الشخص جدا، وهناك أكثر من طريقة يمكن من خلالها استعادة الارقام المحذوفة من الهاتف سواء باستخدام البرامج او من من خلال الهاتف، ولكننا حرصنا على تقديم أمن الطرق استرجاع الارقام المحذوفة بعيدا عن البرامج لأن هناك بعض البرامج الغير موثوقة وغير آمنه قد تسرق بيانات الهاتف.

استعادة الارقام المحذوفة من الهاتف عبر الجيميل Gmail أو حساب جوجل

كما ذكرنا ووضحنا لكم أن هناك أكثر من طريقة سهلة وبسيطة يمكن بعد تطبيقها استعادة جميع الأرقام المحذوفة، ومن أسهل وأسرع الطرق هو الجيميل Gmail وتلك إذا كنت مفعل مزامنة الجميل مع جهات الاتصال، سيتم حفظ نسخة من جهات اتصالك المحفوظة على الهاتف على الجيميل Gmail، وخطوات استرجاع الأرقام عبر الجميل هي:

في البداية فم بفتح جهازك المحمول و الدخول إلى الجيميل Gmail.

بعد ذلك قم بالضغط على الإعدادات وذلك من خلال النقر على 3 نقاط أعلى يمين الشاشة.

ستظهر عدة خيارات قم بالضغط على جهات الاتصال.

سيتم انتقالك إلى صفحة جهات الاتصال التي تم تزامنها على الهاتف مع الجميل.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة الحساب واختيار الإعدادات.

ثم قم بالضغط على تصدير الأسماء.

انتظر قليلاً وسيتم إعادة جميع جهات الاتصال المحذوفة التي تم تزامنها مع الجيميل Gmail.

استرجاع الارقام المحذوفة من خلال شريحة الإتصال

يجب على الفرد عندما يتم حذف جميع جهات الاتصال الخاصة به عليه التأكد من شريحة الإتصال إذا كانت تعمل أو كان غير موجودة، وفي حالة كانت الشريحة متواجدة وتعمل، سنقدم لكم طريقة استعادة الارقام من خلال خاصية استيراد جهات الاتصال والطريقة هي:

في البداية نقوم بفتح جهاز المحمول ثم التوجة إلى جهات الاتصال.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة الثلاث نقاط أعلى الشاشة والدخول إلى الأعدادات.

هناك نوعين من الخيارات سيظهر أمامك قم بالضغط على استرداد الأسماء Import/Export contact.

سيتطلب منك تحديد الشريحة الإتصال إذا كانت الأولى أم الثانية.

النقر على حساب الايميل.

انتظر قليلاً و سيظهر أمامك جميع الأسماء المسجلة.

بعد ذلك قم بتحديد جميع الأسماء أو جهات الاتصال التي تريد استعادتها و النقر على تصديرها إلى ذاكرة الهاتف.

هكذا سيتم استعادة جميع الأرقام المحذوفة من الهاتف المسجلة على شريحة الإتصال.