لعبة جاتا آخر إصدار GTA 2022 للكمبيوتر والاندرويد واهم المميزات والعيوب

لعبة جاتا اخر إصدار من أفضل الألعاب الإلكترونية التي حازت على إعجاب الكثير من اللاعبين من جميع الفئات العمرية، فهذه اللعبة حازت على شعبية كبيرة في أنحاء العالم، خاصةً بعد التحديثات المستمرة لها والإضافات الرائعة التي تساعد اللاعب على اجتياز المستويات بسرعة، لذا يتزايد الإقبال عليها يومًا بعد يوم من قبل محبي الألعاب الإلكترونية.

لعبة جاتا

تُعرف هذه اللعبة باسم حرامي السيارات وهي تحكي عن واقع حقيقي بشكل كبير، وذلك من خلال الأشخاص المتواجدين في اللعبة، فهم عبارة عن رسومات جرافيك متطورة جدًا، ويشبه هؤلاء الأشخاص الحقيقية لأنها صممت بدقة كبيرة تراعي كل التفاصيل بشكل كبير، ولهذا يجب وجود جهاز كمبيوتر ذو إمكانيات عالية، كما تحتوي اللعبة على تقنيات عالية فيمكنك من خلال اللعبة التقاط صور سيلفي الخاصة بك كلاعب، كما تقوم لعبة GTA بتوفير الكثير من الأسلحة المتطورة داخلها؛ فيجب عليك أن يتم تدريبك على هذه الأسلحة حتى تستطيع استخدامها أثناء مغامراتك بشكل محترف، وتستطيع أيضًا أن تنفذ مهماتك المتعددة التي سوف تقوم بها داخل اللعبة.

آخر إصدار من لعبة جاتا للكمبيوتر وللهواتف

سوف نعرض لكم آخر إصدار لهذه اللعبة الممتعة GTA حيث يعد هذا الإصدار أحدث إصدارات هذه اللعبة؛ حيث أن هذه اللعبة تدور حول أحداث كثيرة متنوعة تخلق روح المغامرة والتشويق، وتجعلك تعيش إحساس ممتع ورائع لأنها تحتوي على مغامرات عديدة، بالإضافة إلى ذلك قد تكون المهمات داخل هذا الإصدار هذه المرة مختلف تمامًا، وهذا لأنك سوف تطارد بعض العصابات الأخرى بدلاً من مطاردة الشرطة، كما هذه المهمات تشعرك أكثر بالمتعة لأنك سوف تكون صداقات كثيرة من خلالها.

مميزات لعبة GTA

تتمتع لعبة GTA بالكثير من المميزات، وهي كالآتي:

تم في التحديث الأخير للعبة تحسين الرسوم بشكل كبير.

كما أصبحت اللعبة أكثر وضوح إلى جانب أن جميع المباني والأشياء الموجودة في اللعبة تتأثر بالأسلحة الخاصة باللاعب بشكل كبير.

بالإضافة إلى الأجواء التي يعيشها كل لاعب داخل مستويات اللعبة.

هذه اللعبة تجعلك تعيش وكأنك في عالم واقعي.

عيوب لعبة GTA

على الرغم من مميزات لعبة جاتا إلا أن بها بعض العيوب التي نوضحها لكم، وذلك من خلال ما يلي: