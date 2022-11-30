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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو رينو 9: هاتف ذكي يستحق أموالك . Oppo Reno 9 الهاتف المثالي في المقال التالي
عمر شويل - جدة أبو رينو 9 (Oppo Reno 9) أعلنت شركة أوبو في الأسواق الصينية اليوم بشكل حصري عن هذه السلسلة الجديدة، حيث قامت بإطلاق كلاً من Oppo Reno 9 مع Reno 9 Pro وأيضًا النسخة الأقوى Oppo Reno 9 Plus.
وقامت الشركة بتوضيح كافة التفاصيل الخاصة بهذه الهواتف من مواصفات و اسعار رسمية وسيتم توفيرهم في الأسواق العالمية قريبًا وتتميز سلسلة Oppo Reno 9 بالعديد من المميزات التي سيتم الكشف عنها في تقرير مفصل.
مميزات هاتف Oppo Reno 9
وزن وأبعاد الهاتف:
174 جرام أما أبعاده 162.3×74.2×7.2 مم.
الخامات المصنعة لهاتف أبو رينو 9:
من البلاستيك البولي من نوع كاربونيت.
شرائح الاتصال والميموري:
يدعم هاتف أوبو رينو 9 شريحتين اتصال من شبكات الجيل الخامس ولا يدعم كارت ميموري.
مواصفات الشاشة:
تأتي الشاشة من نوع أموليد بحجم 6.7 بوصة مع دقة 1080×2412 بيكسل بجودة FHD+ مع بيكسلات 394 لكل بوصة ودرجة السطوع تصل 950 شمعة ومعدل التحديث 120 هيرتز، أما حماية الشاشة فتأتي بحماية طبقة من نوع Asahi Glass AGC DT-Star2.
المعالج هاتف أبو رينو 9:
كوالكوم سناب دراجون 778 g ثماني النواة أقوى نواة تأتي بتردد 2.4 جيجا هيرتز ودقة نانو ميتر معالج 6 مع أفضل معالج رسومي Adreno 642L.
الواجهة وإصدار الأندرويد:
واجهة اوبو ColorOS 13 بإصدار Android 13.
المساحة الداخلية والذاكرة العشوائية:
(256 جيجا مع 8 جيجا رام أو 12 رام ــ 512 جيجا مع 12 جيجا رام)
الكاميرا الأمامية لهاتف أبو رينو 9:
بدقة 32 ميجا بيكسل بعدسة F/2.4، مع خاصية Panorama و HDR وتصوير بجودة 1080p.
الكاميرا الخلفية:
مزدوجة الأساسية 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.7 والثانية 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.4 وهي جاءت للعزل، تدعم الفلاش وخاصية Panorama و HDR.
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البطارية في هاتف أبو رينو 9:
ليثيوم بوليمر بحجم 4500 مللي أمبير مع دعمها للشحن السريع بقدرة 67 وات.
مميزات أخرى:
عدم دعم الهاتف لمنفذ السماعات الـ3.5 مللى.البصمة في أسفل الشاشة ويدعم الهاتف Face Unlock.
ألوان الهاتف:
- الأسود.
- الذهبي.
- البنفسجي.
- الأحمر.
سعر هاتف أبو رينو 9:
- في الصين النسخة الـ 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 350 دولار ما يعادل 8600 جنيه مصري.
- النسخة الـ 256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 380 دولار ما يعادل 9300 جنيه مصري.
- النسخة الـ 512 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر يُعادل 420 دولار ما يعادل 10300 جنيه مصري.
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