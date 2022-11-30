نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو رينو 9: هاتف ذكي يستحق أموالك . Oppo Reno 9 الهاتف المثالي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أبو رينو 9 (Oppo Reno 9) أعلنت شركة أوبو في الأسواق الصينية اليوم بشكل حصري عن هذه السلسلة الجديدة، حيث قامت بإطلاق كلاً من Oppo Reno 9 مع Reno 9 Pro وأيضًا النسخة الأقوى Oppo Reno 9 Plus.

وقامت الشركة بتوضيح كافة التفاصيل الخاصة بهذه الهواتف من مواصفات و اسعار رسمية وسيتم توفيرهم في الأسواق العالمية قريبًا وتتميز سلسلة Oppo Reno 9 بالعديد من المميزات التي سيتم الكشف عنها في تقرير مفصل.

مميزات هاتف Oppo Reno 9

وزن وأبعاد الهاتف:

174 جرام أما أبعاده 162.3×74.2×7.2 مم.

الخامات المصنعة لهاتف أبو رينو 9:

من البلاستيك البولي من نوع كاربونيت.

شرائح الاتصال والميموري:

يدعم هاتف أوبو رينو 9 شريحتين اتصال من شبكات الجيل الخامس ولا يدعم كارت ميموري.

مواصفات الشاشة:

تأتي الشاشة من نوع أموليد بحجم 6.7 بوصة مع دقة 1080×2412 بيكسل بجودة FHD+ مع بيكسلات 394 لكل بوصة ودرجة السطوع تصل 950 شمعة ومعدل التحديث 120 هيرتز، أما حماية الشاشة فتأتي بحماية طبقة من نوع Asahi Glass AGC DT-Star2.

المعالج هاتف أبو رينو 9:

كوالكوم سناب دراجون 778 g ثماني النواة أقوى نواة تأتي بتردد 2.4 جيجا هيرتز ودقة نانو ميتر معالج 6 مع أفضل معالج رسومي Adreno 642L.

الواجهة وإصدار الأندرويد:

واجهة اوبو ColorOS 13 بإصدار Android 13.

المساحة الداخلية والذاكرة العشوائية:

(256 جيجا مع 8 جيجا رام أو 12 رام ــ 512 جيجا مع 12 جيجا رام)

الكاميرا الأمامية لهاتف أبو رينو 9:

بدقة 32 ميجا بيكسل بعدسة F/2.4، مع خاصية Panorama و HDR وتصوير بجودة 1080p.

الكاميرا الخلفية:

مزدوجة الأساسية 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.7 والثانية 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.4 وهي جاءت للعزل، تدعم الفلاش وخاصية Panorama و HDR.

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البطارية في هاتف أبو رينو 9:

ليثيوم بوليمر بحجم 4500 مللي أمبير مع دعمها للشحن السريع بقدرة 67 وات.

مميزات أخرى:

عدم دعم الهاتف لمنفذ السماعات الـ3.5 مللى.البصمة في أسفل الشاشة ويدعم الهاتف Face Unlock.

ألوان الهاتف:

الأسود. الذهبي. البنفسجي. الأحمر.

سعر هاتف أبو رينو 9: