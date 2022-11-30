نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الأسطورة الجديدة” سعر ومواصفات هاتف اوبو رينو 9 الجديد أبرز مواصفات وعيوب oppo reno 9 في المقال التالي

يعد هاتف اوبو رينو 9 الجديد الثماني النواة هو الخيار الأفضل للعديد من المستخدمين بفضل احتوائه على مزايا ومواصفات متعددة وبأسعار جيدة جدا، فما هي أبرز هذه المواصفات التي أجرتها الشركة المطورة على هاتف اوبو رينو 9، وما أهم عيوبه وأسعاره، هذا ما سنتعرف عليه معاً عبر هذه الأسطر. خصائص ومواصفات هاتف اوبو رينو 9 من أهم مواصفات هاتف اوبو رينو الجديد والمتفرد ما يلي: مدعوم بمعالج من نوعية ميديا تيك الثماني النواة وهي أفضل نواة من نوعية Cortex A78، ذات تردد 3.0 جيجا هيرتز ودقة المعالج تصل إلى ستة نانو متر، مع معالج رسومي Mali-G77 MC9.

توافر كاميرا ذات دقة أمامية 32 ميجا بيكسل وخلفية ذات دقة 50 ميجا بيكسل.

الأبعاد المتميزة وهي 160.6×73.4×7.7.

وزن خفيف بما يعادل 179 جرام.

خاصية الدعم للميكرفون الثانوي معزز بمانع للضوضاء خلال عملية الاستخدام.

الدعم لعدة أجيال من شبكات الفور جي وهي الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس.

إمكانية الحصول على جودة في تصوير الفيديو 8 kبمستوىالتقاط 30 إطار/ الثانية.

الدعم لخدمة الوايف اي ذات ترددb/g/n.

خامات التصنيع من الزجاج مع إطار معدني من مادة الألمونيوم.

الشاشة من نوعية AMOLEDمع ثقب بقياس 6.4 إنش ومستوى جودة1080×2400 بكسل،

تصل الكثافة 411 بكسل لكل إنش بالشاشة مع توافر خاصية 90Hz.

معزز بطبقة حمايةCorning Gorilla Glassمن الجيل الخامس.

خاصية الدعم لكارات ميموري خارجي لتوسيع حجم الداتا بالهاتف.

الإصدار الخامس مت البلوتوث.

مستشعر بصمة من الظهر ودعم بصمة الوجه.

يحتوي على بطارية سعتها 4500 ملل امبير بخاصية الشحن السريع بما يعادل 80 وات وخاصية الشحن العكسي عبر شاحن USB Type C.

نظام تشغيل أندرويد 12.

يتوفر باللونين الأسود والذهبي. عيوب هاتف اوبو رينو 9 من أهم عيوب هاتف Oppo Reno 9 ما يلي: لا يحتوي على كاميرا للزووم.

الإطار السفلي كبير نوعاً ما.

لا يوجد به خاصية منع الغبار والحماية من الماء.

عدم الدعم لخاصية المثبت البصري. سعر هاتف Oppo Reno 9 في مصر والمملكة العربية السعودية النسخة ذات 128 جيجا مع 8 جيجا رام وصل سعرها في مصر إلى 12600 جنيه مصري.

نفس النسخة وصل سعرها في المملكة العربية السعودية إلى 1960 ريال سعودي. عمر شويل - جدة "الأسطورة الجديدة" سعر ومواصفات هاتف اوبو رينو 9 الجديد أبرز مواصفات وعيوب oppo reno 9 - ثقفني "أسرع تمويل شخصي" اعرف خطوات التقديم على تمويل منصة سلفة 1444 كيف تحقق شروط الصرف بسهولة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الأسطورة الجديدة” سعر ومواصفات هاتف اوبو رينو 9 الجديد أبرز مواصفات وعيوب oppo reno 9 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.