شحن جواهر فري فاير free fire عبر موقع غارينا الرسمي من خلال ID

شحن فري فاير عبر موقع غارينا، يعد من أكثر ما يهتم به الكثيرين من عشاق لعبة فري فاير والتي تعد أحد الألعاب القتالية التي تتطلب شحن الجواهر لاستمرار اللعب والوصول إلى المراحل المتقدمة داخل اللعبة، ويعتبر موقع غارينا أفضل المواقع المتخصصة في شحن جواهر فري فاير بطريقة رسمية، وكان الانطلاق الأول للعبة خلال عام 2017، وبعدها أصبحت واحدة من أشهر الألعاب على الساحة الإلكترونية، فيزيد عدد المستخدمين لها على هواتفهم الذكية يوم بعد الآخر، وفيما يلي سوف نتعرف على طريقة شحن الجواهر عبر موقع غارينا.

شحن فري فاير عبر موقع غارينا

تعتبر طريقة شحن الجواهر عبر موقع غارينا سهلة جدًا، حيث أنها هي الطريقة الرسمية التي يتم شحن الجواهر من خلالها، وجاءت الطريقة كالتالي:

يتم في البداية للدخول إلى موقع Garena Topup Center.

سوف يتم تحويلك إلى صفحة المركز الخاصة بموقع غارينا الرسمي.

يطلب منك الموقع في المرة الأولى تحديد الدولة التي تتبع لها.

قم بالضغط بعد ذلك على أيقونة تسجيل الدخول والتي ستجدها بجوار اسم الدولة.

عند اختيارك شحن الجواهر عبر الأيدي، يمكنك الاختيار الدخول إلى الموقع من خلال فيسبوك أو من خلال موقع Garena.

إذا اخترت Garena، سوف تحتاج لإدخال اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف الذي سجلت به.

وبعدها تدخل كلمة المرور، وتقوم بالضغط فوق أيقونة تسجيل الدخول الآن.

شحن جواهر فري فاير عبر موقع shop2 game

يمكنك الدخول إلى Shop2 Game.

ثم قم بإتباع كافة خطوات التسجيل داخل الموقع.

بعد إتمام الدخول إلى الموقع قم بتحديد الدولة، وبعدها قم بتحديد عدد الجواهر التي ترغب في الحصول عليها.

عليك إتمام الدفع من خلال الوسائل التي تفضل الدفع من خلالها.

سوف يقوم الموقع بإضافة عدد الجواهر مجانية في كل مرة شحنة تقوم بها.

شحن جواهر فري فاير

يفضل لاعبين فري فاير شراء الجواهر لكونها تمنحهم القوة داخل اللعبة وبالتالي يتمكنون من الفوز عن طريق استخدام عملة الألماس الذي يتيح لهم شراء الأسلحة المختلفة وتغيير الملابس وغيرها داخل اللعبة، وهناك العديد من المواقع الوهمية التي لا تهدف إلى شحن الجواهر، ولكن الهدف الأساسي منها هو سرقة حسابات اللاعبين فهي تشحن الجواهر بطريقة غير رسمية بعكس موقع غارينا الذي يقوم بشحن الجواهر بشكل رسمي، فهو يقوم بالشحن من خلال استخدام المعرف الخاص بكل لاعب، وذلك هو السبب الأساسي في بحث الكثيرين من لاعبي فريق فاير عن موقع غارينا للشحن من خلاله.