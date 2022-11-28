نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل تطبيق انستجرام لايت Instagram Lite لتوفير باقة الأنترنت في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحميل تطبيق انستجرام لايت والذي يحتاج لمعرفتها المستخدمين الذين يرغبون في تحميل تطبيق انستجرام ولكن بمساحة أقل، حيث إن تطبيق انستجرام من التطبيقات التي تحتاج إلى مساحة ليست بالقليلة من ذاكرة الهاتف، وهذه ليست المرة الأولى التي تقدم فيها الشركة المنتجة لانستجرام، نسخة أقل في مساحتها، وهنا سوف نتعرف على طريقة تنزيل انستجرام لايت.

طريقة تحميل تطبيق انستجرام لايت

أعادت المنصة الخاصة بمشاركة الصور والتي تعود ملكيتها لشركة فيسبوك، طرحها تطبيق انستجرام لايت في بداية هذا العام، وذلك لمستخدمي نظام التشغيل أندرويد، حيث أتاحت هذا التطبيق في أكثر من 170 بلدًا، حيث إنها ليست المرة الأولى التي يتم إطلاق هذا التطبيق ولكنه قد تم سحبه ومعاودة طرحه مرة أخرى.

الفرق بين انستجرام العادي وانستجرام لايت

يوجد فارق كبير بين تطبيق انستجرام الرسمي وبين تطبيق انستجرام لايت، وهذا الاختلاف يكون من حيث الحجم، كما أنه يكون في عدة أمور أخرى ويمكن توضيحها في عدة نقاط وهي كالتالي:

انستجرام الرسمي يشغل حيز كبير من الذاكرة حيث تصل مساحته في ذاكرة الهاتف إلى ما يقرب من 141 ميجابايت.

ولكن عند مقارنته بتطبيق انستجرام لايت الذي أصدر حديثاً فهو يشغل حيز قليل للغاية يصل إلى 573 كيلوبايت.

الذي أصدر حديثاً فهو يشغل حيز قليل للغاية يصل إلى 573 كيلوبايت. لاسيما هناك اختلاف في ميزة مشاركة البيانات والتي يطلق عليها ميزة “استكشاف”، حيث تسمح لك باكتشاف العديد من الصور والفيديوهات.

يتيح تطبيق انستجرام لايت متابعة الأشخاص، كما أنه يوفر العديد من الخصائص ومن بينها خاصية الرسائل المباشرة Instagram Direct ، التي تتيح التواصل مع الآخرين.

، التي تتيح التواصل مع الآخرين. كما للمستخدمين توفر ميزة تساعدهم في التقاط الصور والفيديوهات بشكل بسيط.

في النهاية يجب العلم أن تطبيق انستجرام لايت لا يتيح إجراء البث المباشر.

كيفية تنزيل انستجرام لايت Instagram Lite



يرغب جميع المستخدمين الذي يمكنك تحميل تطبيق إنستجرام لايت معرفة الطريقة التي يتم من خلالها تحميلة التطبيق وتثبيته على أجهزة الأندرويد حتى يمكن استخدامه: