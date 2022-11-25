انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات vivo x90.. فيفو جايه بالعظمة بإمكانيات جبارة وشحنه في دقائق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت شركة فيفو الصينية بالكشف أجدد الإصدار وهو هاتف Vivo X، وهو يصتف من بين الإصدارات الجديدة وهي كلاً من X90 و X90 Pro و X90 Pro +، والتي تساعد في جلب الكثير من التحسينات في كل هذه المجالات بالمقارنة بما جاء اسفلها.

مواصفات هاتف Vivo X

وأكد أحد المواقع التقنية أن هاتف Vivo X من أبرز وأهم الهواتف التي يوجد فيها الكثير من المعالجات الخاصة بشركة ميدياتك من أفضل الأنواع، حيث أن الهواتف من أبرز الأشياء الرائدة في مجال إعداد الكاميرا المميز بجانب السرعات الخاصة بالشحن ذات السرعة العالية.