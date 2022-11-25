علوم وتكنولوجيا

سعر ومواصفات vivo x90.. فيفو جايه بالعظمة بإمكانيات جبارة وشحنه في دقائق

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رياض - احمد صلاح - قامت شركة فيفو الصينية بالكشف أجدد الإصدار وهو هاتف Vivo X، وهو يصتف من بين الإصدارات الجديدة وهي كلاً من  X90 و X90 Pro و X90 Pro +، والتي تساعد في جلب الكثير من التحسينات في كل هذه المجالات بالمقارنة بما جاء اسفلها.

مواصفات هاتف Vivo X

وأكد أحد المواقع التقنية أن هاتف Vivo X من أبرز وأهم الهواتف التي يوجد فيها الكثير من المعالجات الخاصة بشركة ميدياتك من أفضل الأنواع، حيث أن الهواتف من أبرز الأشياء الرائدة في مجال إعداد الكاميرا المميز بجانب السرعات الخاصة بالشحن ذات السرعة العالية.
 

سعر هاتف Vivo X في الأسواق

ويوجد في هاتف فيفو الجديد الكثير من المميزات الرائعة ومنها الشاشة كبيرة من أفضل الأنواع وهي كبيرة من نوع مميز وقياسها 6.78 بوصة ودقة عالية، وأيضاً تعمل على دعم معدا التحديث الذي يصل لـ 120 هرتز والشاشة فيها 10 ألوان بت ويصدر عنها سطوع يصل لـ 1300 شمعة داخل المتر المربع، وسعر الهاتف حوالي 700 دولار أي ما يصل لـ 17100 جنيه ويكون رسمياً في الأسوق يوم 6 ديسمبر 2022
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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