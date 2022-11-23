كيف اعرف رصيد موبايلي والخدمات المشترك بها بطريقة مجانية وسهلة

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رياض - احمد صلاح - تعد شركة موبايلي هي أشهر شركة داخل السعودية التي تقدم خدمات الهواتف المحمول، حيث لديها قاعدة كبيرة من العملاء حيث أنها تقدم الكثير من العروض والباقات المختلفة المميزة محاولة منها لتنال رضاء العاملين ولجذب عدد أكبر من المستخدمين في المستقبل، والمصير الآن يعاني من عدم معرفة الرصيد الخاص به لذلك سنقدم لكم في هذا المقال كيفية معرفة رصيد موبايلي بطريقة سهلة وبسيطة فهيا بنا.

كيف اعرف رصيد موبايلي

هناك الكثير من الطرق لمعرفة رصيد موبايلي بكل سهولة، سوف نقدم لكم ثلاثة طرقة مختلفة لمعرفة رصيد موبايلي للمكالمات، و معرفة رصيد موبايلي للإنترنت، و معرفة عدد الدقائق المجانية لموبايلي.اولا طريقة معرفة رصيد موبايلي للمكالمات، يمكنك بكل سهولة معرفة الرصيد المكالمات الخاص بشركة موبايلي عن طريق الكود *1411# الذي اتاحته الشرك لجميع مستخدميها لتسهيل معرفة الرصيد المكالمات الخاص بهم.ثانياً كيفية معرفة رصيد موبايلي الخاص بالانترنت، يمكنك معرفة رصيد الانترنت الخاص بك من خلال طلب كود المختصر *1411*2# .الطريقة الثالثة وهي معرفة عدد الدقائق المجانية الخاصة بشبكة موبايلي، حيث يمكنك معرفة عدد دقائق المكالمات المجانية الخاصة بك أو التأكد من وجود دقائق مكالمات لديك ام لا من خلال الكود التالي #14422*