انت الان تتابع خبر سعر الاشتراك في بي ان سبورت.. خصومات على الباقات الحق كاس العالم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يبحث الجميع الآن عن سعر الاشتراك في بي ان سبورت القناة الناقلة لبطولة كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر حالياً، ومع بداية مباريات كأس العالم تتزايد أهمية المباريات يوميا بعد يوم وتكون أكثر حماسا من قبل ذلك يرغب الجميع في مشاهدة تلك البطولة للإستمتاع بالأجواء في قطر ومعرفة جميع الأحداث التي تدور في عالم كرة القدم، لذلك نقدم لكم في هذا الموضوع سعر الاشتراك في بي ان سبورت لمتابعة كل ما هو الجديد.توفر قناة بي أن سبورت باقات متنوعة بأسعار وخدمات مختلفة، وتتيح القناة باقة خاصة بكأس العالم يمكن لغير المشتركين سابقا الاشتراك بها دون غيرها.

هناك العديد من العروض التي أطلقتها بي ان سبورت أشهرهم عرض القمة VIP حيث يمكن للمشترك المونديال بتقنية 4K، وتتيح الباقة مشاهدة 96 قناة من ضمنهم القنوات الناقلة لكأس العالم 2022، تنتهي الباقة بعد مرور عامين من تاريخ الاشتراك ويتم توصيل الجهاز بشكل مجاني، سعر الاشتراك 5700 جنيه مصري، ويمكن للعميل إضافة 300 جنيه لمشاهدة قنوات beIN ON DEMAND beIN BOX OFFICE للإستمتاع اجدد واحدث الافلام الاجنبية.

باقات كأس العالم فقط

يمكنك الان متابعة كأس العالم بدون الاشتراك في باقة كبيرة، حيث يوجد باقة خاصة بكأس العالم فقط يمكنك الاشتراك بها دون غيرها بسعر 2000 جنيه وتبدأ يوم 1 نوفمبر وحتى 19 ديسمبر اي حوالي 50 يوما ، ويأتي سعر الباقة في السعودية بس 487 ريال سعودي.