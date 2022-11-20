انت الان تتابع خبر موبايل Vivo V25s الجديد.. فرصة لو عايز تستغل البلاك فرايدي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح -تستعد شركة فيفو للإعلان عن هاتفها الجديد vivo v25s الذي يأتي بتصميم مميز، مع شاشة سوبر أموليد داعمة معدل التحديث عالي 90 هرتز مع معالج من ميديا تيك عالي الجودة، مع كاميرا ممتازة وبطارية ضخمة، وفي هذا المقال سوف نتعرف على مواصفات هاتف vivo v25s الجديد والسعر الخاص به.

يأتي هاتف فيفو بأبعاد متناسقة حيث يأتي بطول 159.2 سم، مع عرض 74.8 سم، وسمك 7.8 ملم، ويأتي الهاتف بوزن 168 جرام، ويأتي ظهر الهاتف من البلاستيك ليعطي مظهر جذاب، ويعمل الهاتف بنظام أندرويد Android 12، مع واجهة مستخدم Funtouch 12 .

مواصفات هاتف

يأتي الهاتف بشاشة من نوع AMOLED وهي تأتي بحجم 6.44 بوصة وهو مقاس مناسب جداً لمشاهدة الفيديوهات والالعاب، وتأتي بدقة FHD+، بدقة ( 1080×2404 ) بكسل، ويدعم تحديث 90 هرتز، وتأتي الكاميرا الأمامية في أعلى منتصف الشاشة على شكل قطرة ماء

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و يأتي هاتف فيفو بمعالج من شركة ميدياتك عبارة عن

Dimensity 900 ، بمصنعية 8 نانومتر، ويأتي الهاتف بمعالج رسوميات من نوع Mali-G68 MC4، ويأتي الهاتف بذاكرة تخزين 255 جيجابايت من نوع eMMC 5.1، و8 جيجابايت التخزين العشوائي من نوع LPDDR4x، ويأتي الهاتف بمنفذ USB من النوع C و منفذ 3.5 ملم لسماعات الرأس.

ويأتي الهاتف بثلاثة كاميرات خلفية، تأتي الكاميرا الاولى بدقة 64 ميجا بكسل والكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بكسل والكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 50 ميجا بكسل، فيه تلتقط صور عالية الدقة.Vivo V25s