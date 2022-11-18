افضل موبايل بسعر 5000.. قيمة مقابل سعر مش هتندم على اختيارك

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رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة أوبو الرائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية هاتف OPPO A17 في السوق منذ عدة أيام، ويتميز الهاتف بأنه من النوع الرخيص ولكن يحتوي على مواصفات رائعة، وفي هذا المقال سوف نتعرف على سعر هاتف أوبو

A17 والمواصفات الخاصة به.

مواصفات هاتف Oppo A17

يأتي هاتف أوبو بأبعاد متناسقة حيث يأتي بطول 160.9 سم، مع عرض 75.9 سم، وسمك 8.1 ملم، ويأتي الهاتف بوزن 182 جرام، ويأتي ظهر الهاتف من البلاستيك ليعطي مظهر جذاب.

يحمل الهاتف شاشة من نوع AMOLED وهي تأتي بحجم 6.56 بوصة، بدقة HD+، مع معدل تحدث 90 هرتز، الهاتف مقاوم للماء والغبار تحت عمك متر ونصف لمدة 30 دقيقة بشهادة IPX4.

يحمل الهاتف بداخلة معالج قوي من شركة ميدياتك MediaTek MT6765 Helio G35 (12 nm، ويعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 11.

وياتي هاتف OPPO A17 بإعداد كاميرا مزدوجة مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f / 1.8 وكاميرا ثاني مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، كما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل وفتحة عدسة f / 2.2، وتأتي الكاميرا الرئيسي بمميزات مثل AI و 360 درجة Fill Light و Portrait Retouching و HDR وميزات التصوير الأخرى.

يأتي الهاتف ببطارية عملاقة بحجم 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة، تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات، وتدعم الشحن اللاسلكي والشحن العكسي.

سعر هاتف OPPO A17

يأتي الهاتف بسعر 176 دولار، أي حوالي 4200 جنيه مصري، ويقارب 450 ريال سعودي.