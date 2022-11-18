سعر موبايل ريدمي نوت 11.. لو بتدور علي موبايل في حدود 4000 جنيه

يأتي الهاتف بأبعاد متناسقة حيث يأتي بطول 159.9 سم، مع عرض 73.9 سم، وسمك 8.1 ملم، ويأتي الهاتف بوزن 179 جرام، ويأتي ظهر الهاتف من الزجاج ليعطي مظاهر جذاب.

يحمل الهاتف شاشة من نوع AMOLED وهي تأتي بحجم 6.43 بوصة، بدقة FHD+، ويوجد ثقب في منتصف الشاشة الكاميرا الأمامية.يأتي العلاف بمعالج من شمر سناب دراجون 6nm Snapdragon 680 ثماني النواة، ويعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 11، مع واجهة مستخدم خاصة بشركة شاومي من نوع Xiaomi MIUI 13.

يأتي موبايل ريدمي نوت 11 بنسختين مختلفين سواء في مساحة التخزين أو الرام، حيث تأتي النسخة الأولى بذاكرة وصول عشوائية بحجم 4 جيجابايت، مع 64 جيجا بايت من مساحة التخزين الداخلية، وتأتي النسخة الثانية وهي الأكبر بذاكرة وصول عشوائية بحجم 6 جيجابايت من الرام، مع 128 جيجا بايت من مساحة التخزين الداخلية، مع إمكانية تزويد المساحة الداخلية بإضافة بطاقة ذاكرة خارجية.

يأتي الهاتف بأربع كاميرات خلفية، تأني الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل والثانية بدقة 8 ميجا بكسل والثالثة بدقة 2 ميجا بكسل والرابعة بدقة 2 ميجا بكسل، وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجا بكسل.

يحمل الهاتف بداخله بطارية بحجم 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة، مع دعم الشحن السريع بقوة 33 وات.

سعر موبايل ريدمي نوت 11

يأتي سعر موبايل ريدمي نوت 11 بي 180 دولار أمريكي، وهو ما يعادل 4500 جنيه مصري، و 665 ريال سعودي.