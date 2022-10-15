انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات Nokia C31.. ملك الهواتف الاقتصادية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - سبق وأن شاركنا معكم شاروحات عن مجموعة من هواتف نوكيا.. اليوم نستعرض لكم سعر ومواصفات هاتف Nokia C31 بما في ذلك سعره في الأسواق، خاصةص أن شركة نوكيا بدأت تستعيد وجودها في الأسواق العالمية للهواتف الذكية من جديد.. يتمّز هذا الإصدار من نوكيا بعدد من المواصفات أبرزها سعة البطارية وقوة المعالج.. لتجعل منه منافسصا شرسًا لأجهزة شاومي وهونر من الفئات المتوسطة.

زود الهاتف بشاشة من نوع LCD بقياس 6.74 بوصة.

إضافة لكاميرا أساسية مزودة بثلاث عدسات كل عدسة دقتها 13 ميجابكسل.. أما الكاميرا الأمامية تأتي بجودة 5 ميجابكسل.

يعمل الهاتف بواسطة معالج ثماني النواة من إنتاج شركة باور في آر.

ذاكرته الداخلية 512 جيجابايت، أما الذاكرة العشوائية سعتها 4 جيجابايت.

سعة البطارية 5050 ملي أمبير.

سعر Nokia C31 في مصر

إنه ليس الإصدار الأول للشركة في هذا العام، سبقه غصدار آخر حقق نجاحًا ولاقى مبيعات وتأييدات ألا وهو نوكيا سي 30، والذي اشتعرضنا لكم شرحًا كاملًا عنه من سعر ومواصفات، أما في مقالنا هذا نستعرض لكم أهم ما يميّز هاتفمن إمكانات، ألا وهي:

سعره 4500 جنيه تقريبًا.. أي ما يعادل 111 دولارًا أميركيًا.