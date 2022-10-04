سامسونج تزود هاتف A54 بكاميرا جديدة بقدرات تصوير أعلى

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 08:28 صباحاً - كشفت تقارير تقنية من مصادر مقربة من شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، أن الأخيرة قررت تزويد هاتفها المقبل متوسط المواصفات A54 بمستشعر تصوير رئيسي جديد بحجم أكبر وقدرات أعلى.

ويشير تقرير جديد من موقع GalaxyClub، الذي يتمتع بسجل حافل من التسريبات المتعلقة بمنتجات سامسونغ، إلى أن هاتف Galaxy A54 القادم سيحتوي على كاميرا رئيسية بحجم 50MP.

وللوهلة الأولى، قد يشير هذا إلى خفض سامسونج من مستوى الكاميرا في الهاتف الجديد، نظرًا لأن كل من سابقيه Galaxy A52 و A53 يتميزان بكاميرات رئيسية بدقة 64 ميغابكسل.

ولكن كما هو متعارف عليه، فإن عدد الميجابكسل ليس كل شيء، وإذا كان هناك أي شيء، فإن الانتقال إلى مستشعر 50 ميغابكسل قد يشير إلى ترقية.

ويعتبر مستشعر 64 ميغابكسل الحالي المستخدم في Galaxy A52 و A53، ليس كبيرًا بشكل خاص، وقد تعني سياسة سامسونغ المتمثلة في تضمين ميزات متطورة في بعض هواتفها الذكية من فئة Galaxy A أن A54 سيحتوي على مستشعر رئيسي أكبر وأكثر قدرة بحجم 50MP.

وبحسب التقارير، يمكن للجهاز أن يستخدم نفس الكاميرا الموجودة في هواتف الفئة الرائدة مثل Galaxy S22 و S22 + ولكن هذا مجرد تخمين لم يتم تأكيده.

وما يزال أمام Galaxy A53 حوالي ستة أشهر أخرى قبل انتهاء دورة حياته، لذلك سنسمع بالتأكيد المزيد عن A54 مع اقتراب تاريخ الإصدار.