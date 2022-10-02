انت الان تتابع خبر أفضل 5 هواتف للتصوير.. انسو آيفون عشان دول غطوا عليه خلاص والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - هل أنتم من عشّاق وهواة التصوير؟ إليكم إذًا قائمةً كاملةً مؤلفةً من أفضل 5 هواتف للتصوير، تتفوّق هذه الهواتف بجودة ودقّة كاميراتها وإمكانيّتها القوية على التصوير، كما تتيح لمستخدمها إمكانيّة التقاط أجود الصور وأكثرها دقةً عن طريق الكاميرا الأساسية فحسب، وبأسعار مناسبة للجميع، في مقالنا هذا سوف نستعرض لكم لمحة عن هذه الهواتف إضافةً للصور والشرح التقني الموجز.

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هاتف iPhone 14 pro max.

زوّدت Apple هاتفها بكاميرا عالية الجودة تبلغ دقّتها 50 ميجا بكسل، وبسعر 30.400 جنيه مصري.

هاتف iPhone 14 pro.

يأتي هذا الهاتف مزودًا بكاميرا دقتها 48 ميجابكسل، وبسعر 25.000 جنيه مصري.

هاتف Honor Magic4 Ultimate الجديد.

دقّة كاميرته التي تجاوزت 50 ميجابكسل تنافس الهواتف الأخرى وبسعر 18.400 جنيه مصري.

هاتف Xiaomi Mi 11 Ultra من شاومي.

زوّدت شاومي هاتفها بكاميرا دقتها 50 ميجابكسل ذات قدرة عالية على التصوير وبسعر 22.000 جنيه

قائمة أفضل 5 هواتف للتصوير

يمكنك اختيار واحدًا من هذه الهواتف التي شاركناكم أهم مواصفاتها لأنها ذات قدرة عالية على التصوير، وبأسعار مناسبة جدا مقارنة بكاميرات الفوتوغراف الموجودة في الأسواق.