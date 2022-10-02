تويتر تختبر عداد المشاهدات للتغريدات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - أضافت شركة ”تويتر“، أدوات تحكم جديدة من شأنها إضافة المزيد من عناصر التحكم إلى تجربة المستخدمين عن طريق منحهم مزيدًا من القدرة على إدارة تفاعلاتهم وتعزيز مشاركاتهم بشكل أكبر.

وتختبر المنصة ميزة جديدة من شأنها ”عرض عدد مشاهدات التغريدات الجديدة“ لإبراز وصول المحتوى بشكل أفضل.

وقالت الشركة في منشور لها إنها أطلقت ”اختبارًا عامًّا“ لعدد ”المشاهدات“ (Views) الجديد على تغريدات بعض المستخدمين، والذي يعرض إجمالي عدد المرات التي شوهدت فيها كل تغريداتهم في التطبيق.

وشارك حساب على ”تويتر“ يحمل اسم ”chimponsey“، لقطة شاشة لشرح الميزة الجديدة، والتي يظهر فيها عرض نشاط التغريدات الموسع، حيث يرى بعض المستخدمين قائمة ”المشاهدات“ مع ”إعادات التغريد“ (retweet) و“الإعجابات“(likes).

وكانت ”تويتر“ أعلنت في آب/ أغسطس الماضي أنها تعمل على خاصية جديدة تتيح ”معرفة عدد مرات التغريدات“ التي ينشرها المستخدم شهريًّا.

وقالت آنذاك إن ”الميزة تمنح المستخدم المزيد من التحكم لتحديد ما إذا كان يريد متابعة شخص ما سواء كان يغرد بالآلاف، أو كان لا يغرد من الأساس إلا نادرًا“.

وطرحت ”تويتر“ واجهة مستخدم معادا تصميمها للرسائل المباشرة (DMs) على نظام تشغيل ”أندرويد“.