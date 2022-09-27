نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع شحن شدات 2022 بطريقة أمنة ستحصل علي 9000 ألف شدة يوميا في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع شحن شدات حيث تحتوي PUBG Mobile مثل معظم الألعاب الأخرى، على عملات تسمح للاعبين بإجراء مجموعة متنوعة من المعاملات داخل اللعبة. عملات Battle Coins، التي تُعرف غالبًا باسم BC او الـ UC، حيث تكون هي العملات المميزة التي يمكن الوصول إليها في اللعبة ، ويطلبها اللاعبون لأغراض مختلفة ، بما في ذلك شراء Winner Pass.

موقع شحن شدات

ومع ذلك ، لا يمكن للأفراد الحصول على شدات مجانًا، وسيُطلب منهم إنفاق أموال فعلية للحصول عليها. يمكنهم استخدام عدة طرق لتحقيق نفس الهدف. وجميع الطرق سنذكرها داخل المقال لكي تتمكن من شراء شخصيات وأزياء جديدة، وحتي تتمكن من تطوير الأسلحة الخاصة بك بأسلحة أجدد لكي تتمكن بالفوز اسرع وتعمل علي ارتقاء مستواك داخل اللعبة.

Midasbuy

هو موقع إلكتروني شهير للتعبئة الشدات التي ترغب في الحصول عليها. يمكن استخدامه باتباع الخطوات الموضحة أدناه:

الخطوة 1: يجب على الفرد البدء بزيارة الموقع الرسمي لـ Midasbuy.

الخطوة 2: بعد ذلك ، يجب عليهم اختيار خيار “PUBG Mobile Lite” او PUBG Mobile ثم إدخال معرف المشغل الخاص بهم.

الخطوة 3: أخيرًا ، يمكن للمستخدمين تحديد مبلغ الشدات، وبمجرد اكتمال الشراء ، ثم سيتم إضافة الشدات إلى حساباتهم داخل اللعبة.

ملاحظة: يجب أن يتذكر اللاعبون أن زيادة رصيد الشدات في Midasbuy لا يمكن الوصول إليه إلا في عدد قليل من البلدان. أيضًا، ستختلف تكلفة BC وطريقة الدفع من بلد إلى آخر.

لذلك يجب عليك تحديد بلدك اولا من اعلي يمين الصفحة لكي تتمكن من الدفع.

بطاقات شحن ببجي

يوجد مواقع كثيرة يمكنك الشراء منها بطاقات جوجل، ومن أوثق المتاجر هو متجر جوجل بلاي الرسمي. بعد أتمام شراء البطاقة يمكنك شحنها في حساب ببجي الخاص بك، وسيتمكن هذا الفيديو بشرح الوفير لطريقة الشحن.

اكواد شحن شدات ببجي

ليس كل الطرق الرسمية تحتاج الي أموال، حيث ببجي موبايل توفر اكواد يوميا يمكن للاعبين استخدمها والحصول علي الكثير من الجوائز القيمة، وكل ذلك بدون دفع أموال فهي هداية من خلال اللعبة والاكواد هي، BKJONARKJO ، BBKRZBZBF9 ، SD14G84FCC ، BCAHZMZ64EC.