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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشغيل لعبة efootball Pes 202 mobile للاندرويد وأهم مميزات تحديث بيس 22 في المقال التالي
عمر شويل - جدة تحديث لعبة اي فوتبول بيس 22 موبايل وخطوات الحصول علي أخر مميزات تحديث أشهر العاب كرة القدم وهي efootball PES 2022، أصدرت شركة Konami Electronic Games تحديث بيس 2022 وخطوات الحصول عليه واهم مميزات التحديث لجميع مستخدمي التطبيق الإلكتروني، وكشفت الشركة عن التحديث السنوي للعبة المحبوبة من قبل ملايين الشباب حول العالم في وقت سابق من هذا الشهر، حيث الجودة التي تجعلها أقرب إلى قلوب المستخدمين من ألعاب كرة القدم الإلكترونية الأخرى مثل FIFA، وبمجرد الإعلان عن اللعبة بشكلها الجديد حيث أن تم تنزيل اللعبة من قبل أكثر من 100 مليون مرة.
تحديث بيس 22 موبايل
مميزات تحديث بيس 2023 حيث أن PES هي لعبة كرة قدم لا تزال تحظى بشعبية كبيرة بسبب ميزاتها خاصة بعد ترقيتها هذا العام، لذلك قامت الشركة المنتجة بتطوير رسومات اللعبة جيدا لدرجة أن كل من يلعبها يشعر وكأنه في ملعب كرة قدم، حيث تصميم الملعب أكثر دقة بينما صور اللاعبون متطابقة للاعبين في الواقع، علاوة على ذلك تتضمن اللعبة مؤثرات صوتية تغمر اللاعب في أجواء الملاعب أثناء لعب اللعبة كما يمكنك تنظيم اللاعبين وفقًا للدوري الذي أنت فيه، وأيضا يمكنك الحصول على حوافز لإكمال المهام التي يمكنك استخدامها لشراء لاعبين، كما أن اللعبة متاحة للتنزيل على أجهزة Android و iPhone و PlayStation والكمبيوتر الشخصي.
بيس 2023
فيما يتعلق بتحديث لعبة efootball PES يمكن لجميع اللاعبين ومستخدمي هواتف Android القيام بذلك باتباع الإجراءات التالية:
- اولا أدخل بيانات اعتماد متجر Google Play.
- ثم يتم إدخال اسم اللعبة وهو efootball في مربع البحث.
- من ثم انقر فوق اسم اللعبة الذي يظهر أمامك.
- بالنسبة لأولئك الذين قاموا بتنزيلها اللعبة بالفعل حدد أيقونة التحديث.
- بالنسبة للمستخدمين الجدد الذين يرغبون في تجربة اللعبة لأول مرة انقر فوق رمز التنزيل.
لعبة PES للاندرويد
بعد تحديث اللعبة هذا العام يمكنك تشغيل 22 PES على الأجهزة المحمولة واللعب بالطرق التالية:
- اختر فريقًا لتلعب معه وقم بإنشاء خطة لعبة تناسبك.
- ثم بعد ذلك اكتب عبارة “ابدأ اللعب”.
- على شاشة جهازك سترى الآن لوحة تحكم حيث يمكنك اللعب والتحكم في اللاعبين.
- على الجانب الأيمن من الشاشة هناك أيضًا بعض الأزرار التي تسمح لك بالتلاعب بالكرة.
- يوجد أيضًا زر يسمح لك بمناورة الكرة ووضعها في المرمى من مسافة بعيدة.
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