نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل برنامج شحن شدات ببجي 2022 احصل علي 10000 شدة يوميا في المقال التالي

عمر شويل - جدة .أفضل برنامج شحن شدات ببجي موبايل مجانا يبحث عنه مستخدمي لعبة ببجي موبايل pubg mobile نظرًا لحاجتهم الشديدة لشحن الشدات بسرعة حتى لا تتوقف اللعبة، ولكي يتمكنوا من شراء الأغراض اللازمة للعب في ببجي حيث الذخائر والملابس وغيرها من لوازم الحرب، سوف نتعرف في هذا المقال على برنامج من البرامج المجانية لشحن شدات ببجي مجانا والذي يعد من أحسن البرامج المستخدمة في شحن الشدات فهو يحول النقاط التي يجمعها اللاعب من تطبيق لشحن شدات UC بدون الحاجة إلي الايدي id أو شحن الرصيد، وبذلك يكون اللاعب هو المتحكم في عدد الشدات الذي سوف يحصل عليه.

أفضل برنامج شحن شدات ببجي

سوف نقدم لكم شرح مفصل الآن عن تطبيق شحن شدات ببجي pubg UC أو كما يقول البعض برنامج شحن شدات ببجي مجانا الذي يسمى بـ “العب واكسب” من خصائص هذا التطبيق أنه يقوم بشحن ببجي مجانا من خلال نظام أندرويد.

أو كما يقول البعض برنامج شحن شدات ببجي مجانا الذي يسمى بـ من خصائص هذا التطبيق أنه يقوم بشحن ببجي مجانا من خلال نظام أندرويد. التطبيق متوفر على متجر بلاي ولكي يستطيع اللاعبون استخدامه عليهم تحميل تطبيق شحن شدات ببجي مجانا على الموبايل وعمل حساب به، ومن ثم استخدامه ومحاولة تجميع أكبر كمية من النقاط للحصول على أكبر عدد من الشدات UC مجانا.

تتمثل فكرة تطبيق العب واكسب في طرحه أسئلة في بعض المجالات مثل المجالات (الدينية، العلمية، وكذلك التاريخية)، الإجابة على هذه الأسئلة يكون على شكل اختيارات، هنا يأتي دور اللاعب الذي يجب أن يختار الإجابة الصحيحة في تطبيق.

في طرحه أسئلة في بعض المجالات مثل المجالات (الدينية، العلمية، وكذلك التاريخية)، الإجابة على هذه الأسئلة يكون على شكل اختيارات، هنا يأتي دور اللاعب الذي يجب أن يختار الإجابة الصحيحة في تطبيق. لكي يزيد رصيده من النقاط، كذلك هناك وظائف أخرى ترفع نسبة نقاط اللاعب بدرجة كبيرة وهي الإجابة على الاستطلاعات الخاصة بالرأي لكي يمكنك الحصول علي شدات لعبة ببجي موبايل مجانا بكل سهولة.

طريقة تشغيل برنامج شحن شدات ببجي

يعمل تطبيق العب واكسب بشكل معين ولكن في البداية يجب عمل خطوة أساسية وهي:

يمكنك تحميل التطبيق مجاني من على متجر جوجل بلاي أحد تطبيقات الهاتف المحمول.

يدخل اللاعب على البرنامج ويتجه إلى أيقونة “العب الآن” لكي يؤشر عليها.

يقوم اللاعب بعدها باستكمال البيانات الخاصة بتسجيل الدخول.

يظهر للاعب مجموعة من الأسئلة والاختيارات علي موقع العب واكسب يمكنك تجميع النقاط عن طريق تقديم الإجابة السليمة لها.

كما يمكنه اختيار مهمة أخرى غير الأسئلة مثل العروض المدفوعة. وهي عبارة عن تنزيل ألعاب أو تطبيقات معينة، أو مهمة استطلاع الرأي.

هذه المهام تزيد من ربحية اللاعب وتساعده على تجميع أكبر كمية من النقاط خلال وقت قصير.

بعد تجميع العدد المحدد من النقاط يحتاج اللاعب لتحويله إلى شدات لذلك عليه بالتوجه إلى الصفحة الخاصة بتغيير النقاط.

يختار اللاعب الشدات ثم يسجل الأيدي، ويستكمل خطوات السحب.

التحديث الأخير للعبة ببجي 2022

من المؤكد أن المستخدمين يريدون معرفة الوقت الذي سوف يتم فيه تحديث لعبة ببجي موبايل 2.2 لهذا العام 2022. لهذا سوف نطلعكم على طريقة تحديث اللعبة خاصة أن اللعبة في إصدارها الجديد سوف تتضمن الكثير من الأشياء المميزة.

حيث يدور داخل ببجي أحداث متنوعة ومنها “خريطة نوسا” الحديثة 2022 والتي تعتبر من أهم الإضافات التي طرأت على ببجي خلال مواسمها المتعددة ولذلك أنت في حاجة للحصول علي شحن شدات من خلال تطبيق أو برنامج ألعب واكسب تستطيع تحديث اللعبة عن طريق موقع الرسمي لببجي أو تطبيق جوجل بلاي بدون الحاجة إلي رسوم فهي مجانا.