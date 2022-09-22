خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 والربح مليون دولار واسم الفائز

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عمر شويل - جدة خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 والربح مليون دولار، حيث يفصلنا دقائق معدودة عن رفع الاسم المحظوظ بجائزة المليون والذي سيصبح أول مليونير في عام 2022، وكشف القائمون عن المسابقة أن الفائز سيتم الاتصال به مباشرة في تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت مكه المكرمة، وبتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر علي قناة mbc، تجد الملايين من أبناء الوطن العربي يبحثون عن طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم للحصول علي الجائزة.



مسابقة الحلم 2022

مسابقة الحلم التي تعد من اكبر المسابقات العربية التي تقدم جوائز مالية كبيرة للغاية، حيث يتم الإعلان عن نتائج مسابقة الحلم حسبما أعلنت قناة MBC بعد الانتهاء تقدم المتسابقين، حيث تبلغ قيمة الجائزة نصف مليون دولار، أضافه إلي علي ذلك جائزة منزل بأحد الجزر اليونانية حيث يتمكن للفائز أن يصطحب أسرته كاملة للذهاب إلي اليونان أو يتمكن من بيع المنزل والاستفادة من قيمته المالية العالية، فيما اعلن مقدم برنامج مسابقة الحلم أن الجوائز ستصل إلى 3.5 مليون دولار، حيث تم منذ قليل تسليم جائزة الربع مليون دولار، لذا يسعى كل طموح في الحصول على الجائزة الكبرى التي تحقق له الحلم، لذا نقدم للقراء الأعزاء طريقة التسجيل في مسابقة الحلم عبر موقعكم ثقفني.

الفائز في مسابقة الحلم 2022 جائزة النصف مليون دولار



بدا العد التنازلي لذكر اسم الفائز بجائزة النصف مليون دولار على الهواء مباشرة علي قناة mbc في برنامج صدي الملاعب حيث يتم الإعلان خلال 20 دقيقة من الآن اسم الفائز وذلك حسب ما اعلن الإعلامي مصطفي ألاغا علي الصفحة الرسيمة للبرنامج علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر منذ قليل والذي نوه أن الليلة موعدنا مع سحب النصف مليون دولار.

اسم الفائز محمد طارق عبد الوهاب من مصر يربح 500000 دولار أمريكي الآن بعد أن تم إعلان اسم الفائز علي الهواء مباشرة ليرسم السعادة علي موطن مصري يبلغ من العمر 32 عام ويعمل بالغربة بالأراضي السعودية محاسب بأحدي شركات القطاع الخاص بمدينة جدة، حلم قد يراود ملايين الأشخاص في العالم العربي ولكن إذا كنت تشاهد هؤلاء الذين يحصدون الجوائز عليك بالاشتراك عبر الخطوات المطروحة في هذا المقال ربما يكون الحلم من نصيبك.

خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2022



تتمكن عزيزي القارئ من أي مكان إذا كنت ترغب في ربح الملايين فعليك بالاشتراك في مسابقة الحلم التي تقدم جوائز مالية كبيرة للغاية، يذكر أن اخر من حصل علي جائزة المليون دولار والتي كانت في ليلة راس السنة وهي كانت جنسيته مصري وكان مقيم بالسعودية، لهذا يمكن بخطوات بسيطة للغاية التقديم في المسابقة، كل ما عليك هو إرسال رسالة قصير مكتوب بها كلمة (حلم) أو تكتب فيها كلمة (DREEM) ثم تتنظر إلي أن يأتي لك إشعار علي هاتفك المحمول سؤال الاشتراك ويجب القيام بإجابة هذا السؤال بشكل صحيح، ثم بتبقي لك خطوة مهمة وهي تسجيل بياناك موضح بها الأتي:

الاسم رباعي.

رقم الجوال الخاص بك.

الدولة.

يقدم مسابقة الحلم الإعلامي مصطفي ألاغا علي قناة MBC والذي نوه أن جائزة مسابقة الحلم تتجاوز المليون دولار فيما تجري سحب جوائز هذه المسابقة علي الهواء مباشرة، حيث أعلن عبر صفحة الحلم علي موقع التواصل الاجتماعي توتير عن المدة الزمنية المتبقية للتسجيل في مسابقة الحلم للحصول علي الجائزة الكبرى مليون دولار، والمقرر أن يتم إعلان الفائزين ليلة راس السنة.

طريقة التسجيل في مسابقة الحلم 2022



يستطيع من يرغب في تحقيق حلمه الذي قد يغير مسير حياته بالحصول علي جائزة الحلم 2022 التسجيل إلكتروني عبر الدخول على مسابقة الحلم 2022 ثم تسجيل بالبيانات المطلوبة كالآتي:

الدخول على موقع الحلم mbc.

الضغط على اشتراك.

تسجيل رقم الجوال، ورمز الدولة.

الضغط تسجيل.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم

يمكنكم اعزائي القراء الكرام من كافة أنحاء العالم العربي تسجيل الاشتراك في مسابقة الحلم وبربح الجائزة الكبرى التي طالما يحلم بها آلاف الشباب والصغار والكبار من كل الدول العربية، ولا سيما وأنها فرصة لتحقيق حلم كل شخص، لذا عليك عزيزي القارئ الاشتراك في مسابقة الحلم وفقاً إلى أرقام الهواتف الخاصة بكل دولة كما يلى.

الدولة مصر Etisalat 95450 Orange 95450 Vodafone 95450

الدولة العراق Asiacell 2266 Korek 2180 Zain 2833 1200

الدولة الأردن Orange 98880 Umniah 98858 Zain 9885870

الدولة فلسطين Jawwal 1623 Wataniya 6750

الدولة سوريا MTN 1736 Syriatel 1736

الدولة الكويت Zain 96922 VIVA 50640 GSM 4141

الدولة السعودية Mobily 650444 Zain 755505 LEBARA 313131 Thuraya 0088216101074

الدولة تونس Ooredoo 85988 ORANGE 85988 Tunisie Telecom 85988

الدولة المغرب Inwi 9669 Orange 9669

الدولة موريتانيا Mauritel 1559

الدولة البحريين Batelco 94000 Batelco 94000 VIVA 98885

الدولة عُمان GSM 90434

أسعار الرسائل في مسابقة الحلم



تختلف أسعار مسابقة الحلم 2022 من دولة إلى اخري فيما يلي نوضح إليكم أسعار الرسائل لكل دولة ولكن نوضح إليكم في البداية أن إليه السحب في مسابقة الحلم تتم من خلال الإجابة علي بعض الأسئلة واحتساب النقاط حتي تتأهل إلى احد المستويات الخمسة من (ماسي، البلاتيني، الذهبي، الفضي، البرونزي) بعدها تتمكن من الدخول إلى السحب الكبير، لذا عليك الآن النظر إلي أسعار الرسائل كالتالي:

سعر الرسالة الدولة تكلفة الرسالة لكل الشبكات 5 جنية مصري فقط. مصر تكلفة الرسالة 70 قرشاً. الأردن تكلفة الرسالة 5.25 درهم. الإمارات تكلفة الرسالة 500 فلس البحرين

سعر الرسالة الدولة 1200 دينار عراقي العراق 9 دراهم مغربية المغرب 500 فلس الكويت 1.44 دينار تونسي تونس

سعر الرسالة الدولة 150 ريال اليمن 500 فلس عمان تكلفة الرسالة 3.5 NIS فلسطين 5 ريال السعودية

خلال شهر رمضان أتاح مسابقة الحلم جوائز جديدة بقيمة 5000 آلاف ريال سعودي يومياً فور إرسال رسالة بها كلمة الفوز، كما يمكنك الدخول السحب الكبير والذي من خلال يمكنك الدخول في سحب 12 سؤال وكل إحالة على السؤال تحصل علي 250 ريال سعودي، كما يمكنك اختيارك في مسابقة الحلم والتي تقوم إدارة البرنامج بالاتصال بك للرد علي سؤال الحلم.

وتنوه للسادة القراء فور الإعلان أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2022 سنعلن لكم الأسماء، لذا من يرغب التسجيل يتبع خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 والربح مليون دولار، وننتظر تعليقاتكم.