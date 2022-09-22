خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 والربح مليون دولار واسم الفائز

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عمر شويل - جدة خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 والربح مليون دولار، حيث يفصلنا دقائق معدودة عن رفع الاسم المحظوظ بجائزة المليون والذي سيصبح أول مليونير في عام 2022، وكشف القائمون عن المسابقة أن الفائز سيتم الاتصال به مباشرة في تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت مكه المكرمة، وبتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر علي قناة mbc، تجد الملايين من أبناء الوطن العربي يبحثون عن طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم للحصول علي الجائزة.
مسابقة الحلم 2022
مسابقة الحلم التي تعد من اكبر المسابقات العربية التي تقدم جوائز مالية كبيرة للغاية، حيث يتم الإعلان عن نتائج مسابقة الحلم حسبما أعلنت قناة MBC بعد الانتهاء تقدم المتسابقين، حيث تبلغ قيمة الجائزة نصف مليون دولار، أضافه إلي علي ذلك جائزة منزل بأحد الجزر اليونانية حيث يتمكن للفائز أن يصطحب أسرته كاملة للذهاب إلي اليونان أو يتمكن من بيع المنزل والاستفادة من قيمته المالية العالية، فيما اعلن مقدم برنامج مسابقة الحلم أن الجوائز ستصل إلى 3.5 مليون دولار، حيث تم منذ قليل تسليم جائزة الربع مليون دولار، لذا يسعى كل طموح في الحصول على الجائزة الكبرى التي تحقق له الحلم، لذا نقدم للقراء الأعزاء طريقة التسجيل في مسابقة الحلم عبر موقعكم ثقفني.
الفائز في مسابقة الحلم 2022 جائزة النصف مليون دولار
بدا العد التنازلي لذكر اسم الفائز بجائزة النصف مليون دولار على الهواء مباشرة علي قناة mbc في برنامج صدي الملاعب حيث يتم الإعلان خلال 20 دقيقة من الآن اسم الفائز وذلك حسب ما اعلن الإعلامي مصطفي ألاغا علي الصفحة الرسيمة للبرنامج علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر منذ قليل والذي نوه أن الليلة موعدنا مع سحب النصف مليون دولار.
اسم الفائز محمد طارق عبد الوهاب من مصر يربح 500000 دولار أمريكي الآن بعد أن تم إعلان اسم الفائز علي الهواء مباشرة ليرسم السعادة علي موطن مصري يبلغ من العمر 32 عام ويعمل بالغربة بالأراضي السعودية محاسب بأحدي شركات القطاع الخاص بمدينة جدة، حلم قد يراود ملايين الأشخاص في العالم العربي ولكن إذا كنت تشاهد هؤلاء الذين يحصدون الجوائز عليك بالاشتراك عبر الخطوات المطروحة في هذا المقال ربما يكون الحلم من نصيبك.
خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2022
تتمكن عزيزي القارئ من أي مكان إذا كنت ترغب في ربح الملايين فعليك بالاشتراك في مسابقة الحلم التي تقدم جوائز مالية كبيرة للغاية، يذكر أن اخر من حصل علي جائزة المليون دولار والتي كانت في ليلة راس السنة وهي كانت جنسيته مصري وكان مقيم بالسعودية، لهذا يمكن بخطوات بسيطة للغاية التقديم في المسابقة، كل ما عليك هو إرسال رسالة قصير مكتوب بها كلمة (حلم) أو تكتب فيها كلمة (DREEM) ثم تتنظر إلي أن يأتي لك إشعار علي هاتفك المحمول سؤال الاشتراك ويجب القيام بإجابة هذا السؤال بشكل صحيح، ثم بتبقي لك خطوة مهمة وهي تسجيل بياناك موضح بها الأتي:
الاسم رباعي.
رقم الجوال الخاص بك.
الدولة.
يقدم مسابقة الحلم الإعلامي مصطفي ألاغا علي قناة MBC والذي نوه أن جائزة مسابقة الحلم تتجاوز المليون دولار فيما تجري سحب جوائز هذه المسابقة علي الهواء مباشرة، حيث أعلن عبر صفحة الحلم علي موقع التواصل الاجتماعي توتير عن المدة الزمنية المتبقية للتسجيل في مسابقة الحلم للحصول علي الجائزة الكبرى مليون دولار، والمقرر أن يتم إعلان الفائزين ليلة راس السنة.
طريقة التسجيل في مسابقة الحلم 2022
يستطيع من يرغب في تحقيق حلمه الذي قد يغير مسير حياته بالحصول علي جائزة الحلم 2022 التسجيل إلكتروني عبر الدخول على مسابقة الحلم 2022 ثم تسجيل بالبيانات المطلوبة كالآتي:
الدخول على موقع الحلم mbc.
الضغط على اشتراك.
تسجيل رقم الجوال، ورمز الدولة.
الضغط تسجيل.
أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم
يمكنكم اعزائي القراء الكرام من كافة أنحاء العالم العربي تسجيل الاشتراك في مسابقة الحلم وبربح الجائزة الكبرى التي طالما يحلم بها آلاف الشباب والصغار والكبار من كل الدول العربية، ولا سيما وأنها فرصة لتحقيق حلم كل شخص، لذا عليك عزيزي القارئ الاشتراك في مسابقة الحلم وفقاً إلى أرقام الهواتف الخاصة بكل دولة كما يلى.
الدولة
مصر
Etisalat
95450
Orange
95450
Vodafone
95450
الدولة
العراق
Asiacell
2266
Korek
2180
Zain
2833 1200
الدولة
الأردن
Orange
98880
Umniah
98858
Zain
9885870
الدولة
فلسطين
Jawwal
1623
Wataniya
6750
الدولة
سوريا
MTN
1736
Syriatel
1736
الدولة
الكويت
Zain
96922
VIVA
50640
GSM
4141
الدولة
السعودية
Mobily
650444
Zain
755505
LEBARA
313131
Thuraya
0088216101074
الدولة
تونس
Ooredoo
85988
ORANGE
85988
Tunisie Telecom
85988
الدولة
المغرب
Inwi
9669
Orange
9669
الدولة
موريتانيا
Mauritel
1559
الدولة
البحريين
Batelco
94000
Batelco
94000
VIVA
98885
الدولة
عُمان
GSM
90434
أسعار الرسائل في مسابقة الحلم
تختلف أسعار مسابقة الحلم 2022 من دولة إلى اخري فيما يلي نوضح إليكم أسعار الرسائل لكل دولة ولكن نوضح إليكم في البداية أن إليه السحب في مسابقة الحلم تتم من خلال الإجابة علي بعض الأسئلة واحتساب النقاط حتي تتأهل إلى احد المستويات الخمسة من (ماسي، البلاتيني، الذهبي، الفضي، البرونزي) بعدها تتمكن من الدخول إلى السحب الكبير، لذا عليك الآن النظر إلي أسعار الرسائل كالتالي:
سعر الرسالة
الدولة
تكلفة الرسالة لكل الشبكات 5 جنية مصري فقط.
مصر
تكلفة الرسالة 70 قرشاً.
الأردن
تكلفة الرسالة 5.25 درهم.
الإمارات
تكلفة الرسالة 500 فلس
البحرين
سعر الرسالة
الدولة
1200 دينار عراقي
العراق
9 دراهم مغربية
المغرب
500 فلس
الكويت
1.44 دينار تونسي
تونس
سعر الرسالة
الدولة
150 ريال
اليمن
500 فلس
عمان
تكلفة الرسالة 3.5 NIS
فلسطين
5 ريال
السعودية
خلال شهر رمضان أتاح مسابقة الحلم جوائز جديدة بقيمة 5000 آلاف ريال سعودي يومياً فور إرسال رسالة بها كلمة الفوز، كما يمكنك الدخول السحب الكبير والذي من خلال يمكنك الدخول في سحب 12 سؤال وكل إحالة على السؤال تحصل علي 250 ريال سعودي، كما يمكنك اختيارك في مسابقة الحلم والتي تقوم إدارة البرنامج بالاتصال بك للرد علي سؤال الحلم.
وتنوه للسادة القراء فور الإعلان أسماء الفائزين في مسابقة الحلم 2022 سنعلن لكم الأسماء، لذا من يرغب التسجيل يتبع خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 والربح مليون دولار، وننتظر تعليقاتكم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 والربح مليون دولار واسم الفائز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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