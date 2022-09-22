نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول فيفا 23 في السعودية الشهر الجاري وأهم التحديثات في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد نزول فيفا 23 في السعودية خاصة وأن السؤال حول الموعد النهائي لنزول فيفا 23 قد ازداد مع إقتراب نزول فيفا 23 لكل المواطنين من عشاق اللعبة في السعودية، خاصة أن لعبة فيفا 23 من أفضل الألعاب الإلكترونية والتي تستحوذ إهتمام الجمهور الرياضي.

متى موعد نزول فيفا 23 في السعودية

كانت شركة أي سبورت المطورة للعبة فيفا 23 قد أعلنت عن موعد نزول فيفا 23 في السعودية:

موعد نزول فيفا 23 في السعودية : 26 سبتمبر 2022 ميلاديا الموافق 30/2/1444 هجريا.

موعد نزول الإصدار القياسي من فيفا 23 في السعودية : 30 سبتمبر 2022 الموافق 4/3/1444 هجريا.



مزايا لعبة فيفا 23 الإصدار الجديد

أكدت الشركة المطورة للعبة فيفا 23 أن هناك الكثير من المميزات والتي ستجعل تلك النسخة أفضل من سابقتها:

ستكون لعبة فيفا 23 متاحة للتنزيل على الهواتف الذكية وأهمها سامسونج جالاكسي وهواوي وأيفون.

هذا ويتوفر إصدار جديد خاص باللعبة تم تطويره بحيث يعمل دون أخطاء.

تم توفير وإستحداث تقنية الفار وهذه من أهم التحديثات المتوفرة في لعبة فيفا 23.

ستكون لعبة فيفا 23 متوفرة بشكل كبير على عددا من المتاجر الرسمية وأهمها أب ستور وجوجل بلاي.

تم زيادة عدد المعلقين العرب والأجانب في اللعبة.

تم عمل تحديثات تسهم في سرعة لاعبي الفرق والمنتخبات.

لاتحتاج لعبة فيفا 23 إلى إمكانيات عالية من أجل اللعب.

تم توفير دوريات ومباريات هامة وأهمها كأس العالم والمقامة في قطر 2022.

الأجهزة المتوافقة مع لعبة فيفا 23

يذكر أن لعبة فيفا 23 متوافقة مع عدد من الأجهزة وأهمها:

بلايستيشن 4

بلايستيشن 4 برو.

بلايستيشن 5

جوجل ستاديا

إكس بوكس ون إس

إكس بوكس ون

هذا ومن المنتظر مع نزول لعبة فيفا 23 تحديد السعر النهائي لها خاصة وأن اللعبة ستكون متوافقة بشكل كبير مع كافة الأجهزة في السعودية والعالم كله، حيث يترقب الجميع نزول فيفا 23 خاصة وأن النسخة الحالية للعبة فيفا 23، سيتم زيادة جودة الصور وإضافة حركات مميزة لكل اللاعبين المشهورين، فضلا عن العمل على تطوير لعبة فيفا 23 بشكل كبيروهو الأمر الذي يسهم في شهرة لعبة فيفا 23 بشكل كبير داخل الأسواق وسط توقعات بإرتفاع معدلات البيع للعبة فيفا 23.