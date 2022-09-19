نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقسيط جوال أيفون 14 من موبايلي || شروط الحصول على هاتف بالتقسيط وأسعار الجوالات من موبايلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث محبي اقتناء هواتف الأيفون بالإصدارات الجديدة في المملكة العربية السعودية عن تقسيط جوال أيفون 14 من موبايلي، لأنه منذ نزوله في الأسواق وقد أثار الكثير من الضجة، واشتهر بامكانياته المختلفة، لذا قامت منصة موبايلي بتقديم نظام التقسيط لمن يحبي أن يحصل على جوال أيفون 14، وليس لديه ما يكفي من المال، وبدون فوائد أيضا، لذا يمكنكم اليوم التعرف على عرض التقسيط من موبايلي لجوال أيفون 14.

تقسيط جوال أيفون 14 من موبايلي

تتميز شركة أيفون بأنها دائما متجددة في تقديم الهواتف، حيث يصدر لها كل عام هاتف جديد وبإمكانيات أحدث، لذا نجد أن دائما ما يريد محبي الأيفون أن يشتروا كل حديث يصدر عنهم، ومن الشركات المتميزة في تقديم عروض تقسيط الأيفون في المملكة هي شركة موبايلي، ولكن بشروط معينة.

شروط الحصول على جوال أيفون 14 بالتقسيط من موبايلي

لا تعطي شركة موبايلي أحدث إصدار من أيفون هباء للمواطنين، بل يوجد شروط يجب الالتزام بها وهي كالتالي:

أن يكون الفرد المتقدم له خط بنظام الفواتير من شركة موبايلي نفسها، للتعرف على أهلية هذا المواطن من خلالها.

توفر فترة أقساط من عام لعامين وليس أكثر من ذلك.

يمكن أيضا أن تحصل على هاتفين، والتقسيط لهما أيضا يكون من خلال الفاتورة.

أسعار هواتف أيفون 14 في شركة موبايلي

بالطبع يكون السعر متباين باختلاف سعة الهاتف، ونجد أن أيفون 14 الذي سعته تكون 128 جيجا يتراوح سعره ما بين 3910 ريال، وبالطبع يزيد عنه الذي سعته 256 جيجا ويكون بسعر 4420 ريال، ويكون أعلاهم الذي سعته 512 جيجا لنجد سعره يصل إلى 5450 ريال.

أما بالنسبة لجوال الأيفون 14 البرو ماكس، فيرتفع سعره عن الآخر فيسجل الهاتف الذي سعته 128 جيجا 4830 ريال، وأما الذي سعته 256 جيجا حقق سعره حتى الآن 5350 ريال، ونجد أن الذي سعته 512 جيجا سعره 6380 ريال، أما السعة الجديدة وهي 1000 جيجا بايت وهي السعة القصوى يكون سعره 7410 ريال.

طرق التواصل مع متاجر موبايلي

وللتعرف على كافة التفاصيل يكون من خلال الموقع الرسمي لموبايلي على شبكة الإنترنت، حيث يستطيع المواطن التقدم على طلب تقسيط جوال من موبايلي إليكترونيا، مع تقديم كافة البيانات المطلوبة وتقديم الطلب، كما يمكن التواصل مع معارض شركة موبايلي من خلال رقم الفروع الموحد: 1222.