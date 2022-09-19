نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية شحن جواهر فري فاير 2022 free fire من الموقع الرسمي للحصول على آلاف الجواهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر لعبة فري فاير احدة من أشهر الألعاب الموجودة في ساحة الألعاب في وقتنا الحالي، ولذلك يزداد البحث بشكل يومي عن كيفية شحن جواهر فري فاير، وإذا قمت بعمل بحث عن المواقع التي يمكن أن تعطيك هذه الشحنات بطريقة شرعية، سوف تجد موقع شحن جواهر فري فاير هو الأنسب، وفيما يلي نقدم لكم مجموعة من أبرز المعلومات عن هذا الموقع.

شحن جواهر فري فاير بطريقة بسيطة

يمكنك الآن بكل سهولة القيام بشحن جواهر فري فاير في لعبتك المفضلة وذلك من خلال موقع “Kiosgamer”، ويعد هذا الموقع من أبرز المواقع التي يستخدمها عدد كبير من الأفراد وذلك لثقتهم الكبيرة في هذا الموقع المضمون، ويوجد بهذا الموقع كافة الخدمات الإلكترونية التي تحتاجها، ولا يتوقف الأمر على لعبة فري فاير فقط، بل يمكنك إستخدامه في العديد من الألعاب، ويمكنك إستخدام الموقع لكى تحصل على الشحنات من خلال إتباع هذه الخطوات التالية

في البداية قم بالتسجيل في موقع اللعبة “Kiosgamer”.

يمكنك في هذه الخطوة التسجيل بطريقتين إما عن طريق إستخدام حساب الفيس بوك الخاص بك أو عن طريق الـ ID الخاص بك.

وبعد ذلك سيقوم الموقع بتحويلك إلى طريقة الدفع التي تود إستخدامها، ثم قم بذكر العدد الذي تريده من الجواهر في اللعبة.

شحن جواهر فري فاير عن طريق الـ Visa

يمكنك بكل سهولة القيام بشحن هذه الجواهر عن طريق الفيزا، كل ما عليك هو إستكمال كافة البيانات التي تتعلق بالفيزا الخاصة بك، ولكن قد يواجه العديد من الأفراد مشكلة في إستخدام هذه الطريقة وذلك لأن غالبية جمهور فري فاير من فئة الأطفال وبالتالي لا يمتلكون أي حساب مصرفي، ولكن يمكنك إستخدام الفيزا الخاصة بوالدك على سبيل المثال، ومن ثم تستطيع شراء الجواهر التي تحتاجها من خلال هذه الطريقة البسيطة، ومن خلال الإجابة فقط على الأسئلة التي يطرحها الموقع حول الفيزا، وبذلك نكون قدمنا لكم طريقتين مختلفتين يمكنك إستخدام أي منهما بكل سهولة، وبالتالي تستطيع الحصول على الجواهر.

ومن الجدير بالذكر أنه يجب الابتعاد عن كافة المواقع الاحتيالية التي تعرف بكونها غير قانونية، حيث تدعى بأنها توفر لك جواهر فري فاير بشكل مجاني مما يزيد من فرصة حظر الحساب الخاص بك، لذلك يرجى الحفاظ على لعبتك والحساب التابع لها بشكل قانوني مئة بالمئة من خلال الشحن من مواقع رسمية وقانونية.

وتعد لعبة فري فاير free fire هي المنافسة الأقوي للعبة ببجي القتالية وهي أشهر الألعاب القتالية منذ انطلاقها عام 2017، وتتشابه لعبة فري فاير مع لعبة ببجي في طريقة شراء كل ما يلزم اللعبة حيث يتم شحن ببجي من خلال شدات ببجي، بينما يتم شحن فري فاير من خلال جواهر فري فاير ومن خلال تلك الجواهر يستطيع اللاعب شراء كل ما يلزم اللعبة.

يذكر أنه تم تطوير لعبة فري فاير مؤخرًا حيث شهدت إضافة الكثير من الأشكال المتعددة والتي يستطيع اللاعب الحصول عليها من خلال شحن جواهر فري فاير عن طريق الموقع الإلكتروني التابع للعبة عبر المعرف الخاص بكل لاعب، وبعد شحن جواهر فري فاير يستطيع اللاعب شراء ما يريد من أسلحة وملابس متطورة والتي تجلعه مميزًا عن باقي اللاعبين.