نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريبات لعبة Grand Theft Auto VI أو GTA 6.. موعد نزول جاتا 6 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسريبات لعبة Grand Theft Auto VI أو GTA 6، هي واحدة من أكثر الألعاب المشوقة والتي ينتظرها الكثير من محبي ومستخدمي لعبة جاتا 5، فمنذ أن أعلنت شركة Rockstar Games رسميًا بأنها تعمل على إصدار جديد، ومنذ بعض الوقت بدأ الكثيرين بالبحث عن موعد نزولها، وما هى التفاصيل حول شكل اللعبة الجديدة، وقد أكدت الكثير من الأقاويل أن الإصدار الجديد سيسلط الضوء على قصة مقسمة بين شخصيتين “زوجين رومانسيين” والعودة إلى مدينة تهاجم ميامي الخيالية بداخل لعبة جاتا 6، ولكن بالأمس ظهرت الكثير من التسريبات الخاصة باللعبة، وإليكم التفاصيل في التالي:

تسريبات لعبة Grand Theft Auto VI أو GTA 6

ومع انتظار الكثير من محبين اللعبة إصدار الإصدار الجديد للعبة جاتا 6، إلا أنه تفاجئ الجميع بموجة ضخمة من التسريبات على GTA 6، حيث يتضمن التسريب الكثير من الأشياء ويتضمن أيضاً نحو 90 مقطع فيديو للعبة جاتا في اختبارات محرك الرسومات، بالإضافة إلى اختبارات التصوير وتفاعلات الشخصيات مع بعضها البعض، بالإضافة إلى ذلك تظهر في الفيديو شخصيتان ومنهم مرأة وتحمل اسم ” لوسيا ” وتشير الفيديوهات إلى أن هذه ستكون بطلة اللعبة.

كما توضح المعلومات الأولية أن الإصدار المسرب يعمل على كلا من جهاز الكمبيوتر الشخصي وجهاز PS4،وأن هناك تعديل كبير وواضح في شكل المباني والجرافيك بداخل اللعبة.

موعد نزول GTA 6

أما عن موعد نزول GTA 6 فلم يتم تحديده حتى الآن من الشركة المالكة للعبة، ولكن من المتوقع نزول اللعبة فى أخوار هذا العام ومع مطلع العام الجديد ل2023، ويذكر أنه ما زالت اللعبة قيد التطوير وإضافات الكثير من المميزات والمؤثرات وكذلك الشخصيات التي تُزيد من حماس وتشويق اللعبة.

طريقة تحميل لعبة جاتا 6

أما عن خطوات تحميل لعبة جاتا 6 سوف يكون من خلال اتباع الخطوات التالية: