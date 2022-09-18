نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الربح من تطبيق كواي KWAI أفضل 3 طرق مضمونة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الربح من تطبيق كواي KWAI يهتم به الكثيرون بسبب اعتماد التطبيق على المحتوى المرئي، الذي ينتشر بشكل أوسع سواء كان المحتوى تعليمي أو ترفيهي. وبالأخص لأن الجميع فئات التطبيق من السوشيال ميديا سواء تويتر أو فيسبوك أو انستجرام، وجاءت فكرة الربح بسبب انتشار الربح من تطبيق التوك توك الذي نال شهرة كبيرة في الوطن العربي.

وأصبح الكثيرون لديهم حسابات عبر التطبيق ويكسبون أموال طائلة منه ولكن تطبيق KWAI ليس لديه الشهرة مثله. ولكنه بدأ في الانتشار بسبب عمل الإدارة على تحقيق الدخل بشكل مبالغ فيه لجذب المستخدمين من طرق موثوقة منها سنوضح لكم كيفية الربح من تطبيق KWAI.

الربح من تطبيق كواي KWAI

لماذا الربح من كواي ؟ أولاً طرق الربح من الإنترنت تعددت كثيراً، حيث الكثيرون يمتلكون هواتف بها إنترنت متنقل سواء على شريحة الهاتف أو واي فاي متنقل. وعند التفرغ من العمل يريد المستخدم الترفيه عن نفسه عبر مشاهدة فيلم قصير أو مقاطع فيديو متنوعة. لذلك يقوم المستخدم بإنشاء مقطع فيديو صغير به رسالة واضحة سواء كانت ترفيهية أو تعليمية. وينشر المقطع على التطبيق وشاركه مع الأخرين لتبدأ المشاهدات على الفيديو وهنا يتم احتساب الأرباح.

التطبيق تم إنشائه في دولة الصين منذ قرابة السنة وبدء في التوسع على جميع المنصات المختلفة حيث أصبح عدد المستخدمين حوالي 300 مليون مستخدم. مع العلم التطبيق موثوق منه ويعرض الكثير من الفيديوهات ويدفع لك الأرباح مقابل المشاهدات عقب تحقيق الشروط الذي أعدها التطبيق للربح منه.

طرق الربح من كواي

الربح من التطبيق ينقسم لطريقتين نوضحها لكم. ولكن يجب استخدام التطبيق بما يرضى الله وتقديم المحتوى الذي حلله الله دون الوقوع في الذنوب والمعاصي:

طريقة الربح من تطبيق كواي KWAI الأولى:

المستخدم يقوم بإرسال رابط الدعوة ( الإحالة الخاص به ) إلى عشرون شخص من الأصدقاء والأقارب. ليقوموا بتحميل تطبيق KWAI وعندما يكتمل العدد يحصل المستخدم على عدد من النقاط الذهبية في حسابه الشخصي يستطيع استبدالها بالأموال.

طريقة الربح من تطبيق كواي KWAI الثانية :

إنشاء المحتوى ( صانع محتوى فيديوهات ) تقوم بإنشاء مقاطع فيديو قصيرة على التطبيق. وتبدأ بنشر الفيديو عبر منصات التواصل ليتابعك الكثير وتبدأ مشاهدات الفيديو وتحسب الأرباح. لذلك عليك بتقديم محتوى مرئي نظيف خالي من الشتائم وتقديم محتوى هادف سواء ترفيهي أو تعليمي.

طريقة الربح من تطبيق كواي KWAI الثالثة :

إنشاء حساب على التطبيق ومشاهدة الفيديوهات بنفسك وتربح منها ويمكنك سحب أموالك من خلال شحن رصيد شبكات الاتصالات أو التحويلات البنكية.

تحميل تطبيق كواي apk

تستطيع تحميل التطبيق عبر المنصة الرسمية للأندرويد متجر جوجل بلاي من خلال تحميل تطبيق كواي. كما يمكنك تحميل تطبيق كواي عبر المنصة الرسمية للآيفون عبر متجل آبل مع العلم التطبيق ليس به مشاكل وليس به ضرر أو عيوب برمجية وفي حالة ذلك سينصحك المتجر بعدم تنزيله بل وأيضاً يقوم المتجر بحذفه من الأساس.

ولكن وجب التنويه يجب عند تحميلك للتطبيق استخدامه في الحلال سواء مشاهدة الفيديوهات أو إنشاء المقاطع القصيرة. لأن العبد ما خلق إلا لكسب الحلال والعمل الصالح والعبادة فتحرر الحلال واتبعه وتجنب الحرام فاجتنبه في الحلال بين والحرام بين. كما بلغ عدد تنزيلات التطبيق لأكثر من 50 مليون تنزيل والتقييم وصل 4.4 من النجوم.