نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث ببجي موبايل 2.2 الجديد PUBG Mobile أخر إصدار سبتمبر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث ببجي موبايل 2.2 الجديد 2022 أخر إصدار PUBG Mobile لشهر سبتمبر الجاري تم الإعلان عن إطلاقه رسمياً اعتباراً من تاريخ الثالث عشر من الشهر الحالي، وقد أكدت لعبة ببجي موبايل على توفر التحديث الجديد لببجي موبايل عند كافة اللاعبين في تاريخ الخامس عشر من شهر سبتمبر لعام 2022م، كما أعلنت عن إضافة العديد من المزايا والتحسينات بالتحديث الجديد للعبة ببجي موبايل العالمية، حيث تم إضافة خريطة جديدة “نوسا”، وإضافة التحسينات على خريطة إرنغل، ومن خلال المقال يمكن التعرف على مزايا تحديث ببجي موبايل الجديد برقم 2.2 الإصدار الأخير.

تحديث ببجي موبايل 2.2 الجديد 2022

تعتبر لعبة ببجي موبايل الأصلية من أفضل وأشهر الألعاب الإلكترونية في الوقت الحالي، فهي لعبة جوال للقتال من أجل البقاء على قيد الحياة، وقد تم اعتمادها رسمياً، وتوفر لعبة ببجي موبايل تجربة لعب كلاسيكية من خلال الهبوط في ساحة المعركة مع العديد من اللاعبين الآخرين في أجواء تحاكي الواقع، وتتيح أمام اللاعبين إمكانية تجربة مسارات الأسلحة وضوابط التحكم الفائقة الواقعية.

إلى جانب إتاحة استكشاف العديد من عناصر ساحات المعارك المذهلة والمثيرة العشوائية عبر لعبة ببجي الأصلية على الجوال، كما تتيح إمكانية الاستمتاع بالخرائط الجديدة والمباني التي تحاكي الحياة الواقعية، وفي ظل سعي لعبة ببجي موبايل في زيادة الإثارة والتشويق باللعبة، فتقوم بالإعلان عن تحديثات متوالية يتم بها إضافة مزيداً من العناصر التي من شأنها زيادة المتعة أثناء تجربة اللعب.

وقد أعلنت رسمياً عن مزايا تحديث ببجي 2.2 أخر إصدار الخاص بشهر سبتمبر الجاري، وأكدت على ضرورة توفير البيئة المناسبة عند تحديث ببجي أخر إصدار من حيث قوة شبكة الإنترنت واستقرارها حتى يتم التحميل بشكل سريع دون مواجهة أي مشكلة، إلى جانب توفير المساحة الكافية على الجوال لتنزيل ببجي موبايل التحديث الجديد PUBG Mobile دون تعطل.

تحديث لعبة ببجي موبايل الجديد

أعلنت ببجي عن إطلاق خريطة جديدة تأتي تحت اسم “نوسا” بمساحة 1×1 كم مليئة بالمناظر الرائعة الخلابة، كما يتوفر بها العديد من الإمدادات لللاعبين، كما تم إضافة تحديثات على خريطة إرنغل بإضافة نظام مناخي ومنصات دراجات حديثة، إلى جانب وجود تحديثات هيكلية منفذة على العديد من المناطق بالخريطة لتعطي تجربة لعب أفضل.

أما عن الوضع الجديد فهو وضع الجبهة المسلحة، وهو وضع جديد مع ثمانية مهارات للاختيار من بينها لأول مرة في تاريخ التاسع والعشرون من الشهر الجاري، وتتاح خريطة نوسا اعتباراً من تاريخ 15 سبتمبر 2022م، ويمكن لعبها في وضع المباريات المصنفة وغير المصنفة،إلى جانب إضافة مزيداً من الأسلحة والمركبات.

مكافأة تحديث PUBG Mobile أخر إصدار 2.2

تم الإعلان من جانب لعبة ببجي موبايل الأصلية عن وجود مكافأة عند تنزيل تحديث ببجي موبايل الجديد خلال الفترة من الثالث عشر إلى العشرون من شهر سبتمبر الجاري، حيث تتمثل مكافأة تحديث ببجي 2.2 الجديد 2022 لمن يقوم بتنزيله خلال الفترة المحددة في التالي: