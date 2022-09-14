نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد نزول فيفا FIFA 23 في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعتبر لعبة فيفا أكثر شعبية بين الشباب ويوجد الكثير من المهتمين بها حول العالم، وتسعى الشركات المنتجة في إجراء بعد التعديلات في لعبة فيفا المنتظرة، حيث يوجد بعض المهتمين يتساءلون متى موعد نزول فيفا FIFA 23 ؟، حيث تقوم الشركة المنتجة بإعلان موعد نزول لعبة فيفا مع اهتمام بتحسين مستويات اللاعبين في لعبة فيفا 23، وتعمل الشركة على تقديم النسخ الجديدة للعديد من الأجهزة البلايستيشن بالإضافة إلى أجهزة الكمبيوتر والإكس بوكس.وأخيرا يتم إعلان موعد لعبة فيفا لكي يتمكن اللاعبين بتنزيلها على أجهزة المحمول.
متى موعد نزول فيفا FIFA 23
يوجد الكثير من اللاعبين المهتمين بالشأن موعد نزول لعبة فيفا في المملكة العربية السعودية والعالم العربي بأكمله بفارغ الصبر نظرًا لأنها لعبة ممتعه ومميزه ويرغبون في الحصول عليها على اجهزتهم، وقد أعلنت شركة إلكترونيك آرتس EA بتحديد موعد نزول لعبة فيفا وهو يكون في نهاية شهر سبتمبر القادم، وسيكون هناك بعض الإصدارات الخاصة باللعبة فيفا 23 FIFA وهما كالآتي:
- يكون الإصدار النهائي من لعبة فيفا في 26 سبتمبر.
- يكون الإصدار القياسي من لعبة فيفا في 30 سبتمبر.
أهم تحديثات لعبة فيفا 23 FIFA
تعمل شركة إلكترونيك آرتس EA على جميع النسخ الجديدة المتطورة من لعبة فيفا بشكل مستمر، وحاليا تعمل الشركة على جميع تحديثات اللعبة كالآتي:
- تقوم الشركة بدعم اللعبة بأصوات أشهر المعلقين والعرب.
- جميع التحديثات تتوافق مع جميع أجهزة الكمبيوتر والهواتف المتوسطة والعالية المواصفات.
- توفر شركة جميع نسخ الخاصة باللعبة فيفا التي حصلت على بطولة كأس العالم في مدينة قطر
- تعمل الشركة بتطوير اللعبة بشكل مستمر ودائم.
- إضافة جميع حركات المتميزة الخاصة باللاعبين المشهوريين.
- رفع جودة الخاصة بالصورة.
أهم الأجهزة والأنظمة التي تتوافق مع لعبة فيفا 23
يوجد الكثير من الأجهزة الحديثة المستخدمة في نزول اللعبة فيفا 23 كالاتي:
- أجهزة البلايستيشن 4 والبلايستيشن 4 برو وبلايستيشن 5
- أجهزة جوجل ستاديا
- جهاز إكس بوكس ون إس
- أجهزة نينتندو سويتش
- نظام iOS الايفون.
- نظام الاندرويد.
- أجهزة الكمبيوترات المكتبية التي تعمل أنظمة ويندوز 10 و 11 ونظام iOS.
- أجهزة إكس بوكس سيريز أكس.
- أجهزة إكس وكس ون.
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