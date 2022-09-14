نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببجي موبايل التحديث الجديد 2022 PUBG MOBILE أهم الإضافات والمميزات الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتصدر نتائج ببجي موبايل التحديث الجديد قائمة محركات البحث العالمية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لرغبة العديد من الشباب ومحبي عالم الألعاب الالكترونية معرفة التحديثات الجديدة للعبة والتي طرحتها الشركة المالكة مؤخراً داخل عدة دول منها فيتنام، وماليزيا، وإيران، وتركيا، وباكستان، وكوريا، واليابان، وتايوان، على أن يعتمد طرحها عالميا وبشكل عام في مختلف دول العالم اليوم الأربعاء، الموافق 10 سبتمبر 2022.

ببجي موبايل التحديث الجديد

يبحث الكثير عن لعبة ببجي موبايل التحديث الجديد، لعبة القتال الأشهر في العالم، وتعد لعبة ببجي موبايل من تنصيف ألعاب المعارك والتقنيات القتالية، وتتميز بكونها لعبة جماعية تمكن عدة لاعبين من المشاركة في مباراة واحدة، ويلعب اللعبة الكثير من اللاعبين من جميع أنحاء العالم، وتطل علينا الشركة المحدثة من موسم لآخر بتحديثات جديدة في اللعبة تضيف فيها بعض التحسينات والمزايا الجديدة لتضيف أجواء مميزة ورائعة وحماسية في المباريات، لتعطي للاعب شعور وملحمة رائعة في القتال، وكانت قد اعلنت مؤخراً عن تحديث جديد للعبة.

PUBG Mobile 2.2 update

تتاح لعبة ببجي موبايل التحديث الجديد من خلال منصات الألعاب الالكترونية، ومن خلال تحميلها من متاجر التطبيقات للأندرويد ونظام ios، ويتاح تحديث ببجي موبايل 2.2 تحميله في مختلف دول العالم وهو الإصدار الأخير للعبة، وتم إضافة العديد من المميزات في التحديث الجديد وتضفي على طريقة اللعب المتعة والإثارة، كتحديثات الخرائط والمواد الجديدة والحساسيات وعناصر التحكم والرسومات.

إضافات التحديث الجديد في لعبة ببجي

عدد الاضافات المميزة والحماسية في ببجي موبايل التحديث الجديد PUBG Mobile 2.2، والتي تؤثر في طريقة اللعب والطابع العام للعبة، وهذه الاضافات هي:

الاضافة الأولى

تغيير شكل النافذة الافتتاحية بالكامل بخلفية جديدة، ومن المنتظر توفر خليفة جديدة أخرى في بداية التحديث، ويمكن الحصول عليها من خلال انهاء مهمات الأحداث، وتجميع الخلفية وتسميتها واظهارها في اللعبة.

الاضافة الثانية

تغيير شكل المجموعة والخلفية الخاصة بها، فتم إضافتها باللون الأسود الرسمي والجديد، وتم اجراء تغيير كامل لكافة الأشرطة والتبويبات، وتغيير شكل اللعبة من اللون الأبيض إلى الأسود في مجموعة الضبط والحساسية.

الاضافة الثالثة

تم اضافة ميزات جديدة إلى ملف التعريف الشخصي للاعب، وتغيير شكل عرض الأصدقاء، وقائمة الرقص، ومعرفة من شاهد ملفك الشخصي آخر مرة، ومتابعة الاحصائيات، وتم إصلاح قائمة الدردشة والأصدقاء.

الاضافة الرابعة

تم اضافة خريطة جديدة للعبة “نوسا”، وتأتي بجم 1×1 كيلو متر، وتنطلق بشكل رسمي في 15 سبتمبر، وتضم ساحة لعب 32 لاعب، وتحسيين التقييم في الخريطة.