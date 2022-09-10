نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألوان هاتف آيفون 14 برو ماكس في المقال التالي

عمر شويل - جدة ألوان هاتف آيفون 14 برو ماكس الجديد .. يتسائل الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن الأماكن التي تخص هواتف آيفون وكذلك كل التفاصيل التي تخص الإصدار الجديد آيفون 14 برو ماكس العصري المنتظر اطلاقه خلال أيام بعد مؤتمر شركة أبل الأمريكية للإعلان عن الهاتف ومميزاته وتفاصيله وكذلك موعد نزوله للأسواق العالمية والسعودية والكثير مننا لا يعلم كل التفاصيل التي تخص هذا الهاتف الذي أحدث ضجة في عالم التقنية وتكنولوجيا المعلومات عن هذا الهاتف بالجيل الجديد وكذلك مواصفاته والتصميم الخارجي الخاص به بعدها توقع الكثير منهم وتكهن بعد تصريحات الشركة عن السعر فدعونا نشرح لكم في السطور القليلة القادمة كل ما يخص هذا الهاتف من مواصفات وسعر ألوان وكذلك تصميم وموعد صرحه وإصداره .

ألوان هاتف آيفون 14 برو ماكس الجديد

وآيفون 14 برو ماكس هو أحدث إصدارات هواتف آيفون والذي يعتبر أفضل إصدار وأكثره مبيعًا لأبل الأمريكية.

والذي من المقر رأن تعقد الشركة في 7 سبتمبر من هذا العام 2022 مؤتمر خاص لاطلاقه.

وبيان كل ما يخص هذا الهاتف الذي يحمل مواصفات لم تسبق وأن صدرت في هاتف محمول .

من قبل وكذلك سعره تنافسي مقارنة بتلك الإمكانيات والمكونات العالمية .

إذا كنت تتسائل عن المواصفات والمميزات الخاصة بهاتف آيفون 14 برو ماكس فطول الهاتف: 7 مم .

وبعرض الهاتف: 6 مم والسمك سُمك الهاتف:9 مم.

وزن الهاتف هو 240 جرام فقط لا غير أما بالنسبة لمواد التصنيع : الإطار الجانبي من الفولاذ المقاوم للصدأ مع وجود الظهرالزجاج.

ويدعم كافة الشرائح المتوفرة مثل شبكة 2G وشبكة 3G وشبكة 4G وشبكة 5G

بالنسلة لسرعة الانترنت في الجوال الجديد شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت .

وشبكات 4G تصل حتى 1.2 جيجابايت وشبكات 5G تصل حتى 3.7 جيجابايت.

أما نوع 45 شريحة SIM: شريحة Nano SIM/Esim ويُمكن وضع شريحة واحدة أو شريحتين.

وفيما يخص نوع الشاشة فهي من النوع LTPO OLE وبحجم 7 بوصة وبدقة شاشة 1290×2796 بكسل.

والشاشة بأبعاد: 5:9 ونسب الشاشة: 3 في المئة وعن كثافة البيكسل: 460 بكسل لكل إنش.

وبمعدل تحديث الشاشة: 120 هرتز.

أما عن درجة سطوع الشاشة: 2000 شمعة وهو الأقصى وبمعالج Apple A16 Bioni.

ودقة تصنيع 4 نانومتر أما المعالج فسداسي النواة ومعالج الرسومات: Apple GPU فخماسي النواة.

والرامات: 6 جيجابايت وبذاكرة داخلية: 128 أو 256 أو 512 جيجابايت وهي من النوع ذاكرة الرام: NVM.

ويعمل بنظام التشغيل iOS وإصدار: إصدار 16 والكاميرات الخلفية عددها ثلاث كاميرات بدقة 48 ميجا بكسل.

وجاء الهاتف بألوان أسود وفضي وذهبي وأورجواني عميق .