نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي بالأيدي مجانا FREE PUBG UC من الموقع الرسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات بيجي حيث تعتبر لعبة ببجي من أشهر الألعاب القتالية في جميع أنحاء العالم، يشارك فيها العديد من اللاعبين عن طريق الإنترنت حيث يقومون بالقتال بنظام فردي أو فريق لكن لا ينجو من هذا الفريق إلا لاعب واحد فقط، تم إصدارها عام ٢٠١٧م ، يوجد منها نسختين عادية و Lite متوفرة على أجهزة ويندوز و إكس بوكس ون وبلاي ستيشن 4، صدرت بتاريخ ٢٣مارس٢٠١٧ميلاديًا. ببجي لعبة جماعية من تطوير شركة تينسنت، حققت نجاحًا باهرًا على نظام الاندرويد وأيضًا على Ios، قام بتأسيسها بريندان جرين، لذلك سوف نقدم لك مباشرةً كل مايتعلق بهذه اللعبة في السطور القادمة.

شحن شدات ببجي مجانا

لمعرفة كيفية الشحن ينبغي عليك إتباع كافة الخطوات التالية:

في البداية اذهب إلى الموقع الخاص.

الخطوة الثانية اكتب اسمك، وكلمة السر.

ادخل الآي دي.

اختر شحن شدات ببجي، ثم قم باختيار عدد الشدات التي ترغب في شرائها.

بعد التأكد من الدفع، سوف يتم تحويل الشدات على حسابك في اللعبة مباشرةً.

شحن شدات بيجي عن طريق الايدي

نعلم أنك ترغب في معرفة جميع خطوات شحن الشدات، لذلك سوف يتم إيضاحها لك مباشرةً فيما يلي:

أولًا ادخل على موقع midasbuy.

سجل الدخول.

حدد نوع بلدك.

ادخل رقم ID الخاص بحسابك فى اللعبة.

حدد وسيلة الدفع، مع العلم أنها تختلف حسب كل دولة، بعد ذلك قم بتحديد عدد الشدات التي تريد شحنها.

يلزم عليك التأكد من عملية الدفع، حتى يرسل لك الموقع الشدات إلى حسابك.

ما هي أفضل السيارات في لعبة ببجي؟

نعلم أنك تبحث عن إجابة هذا السؤال، لذلك سوف نُعرضها لك مباشرةً فيما يلي:

أفضل سيارة هي The Dacia تسير بسرعة 129km/h.

تحمل ٤ أفراد مرة واحدة، أي فريق كامل.

السيارة محمية ومغطاة، للحماية من طلقات الرصاص المتناثرة.

الوصف

يمكنك شحن شدات ببجي عن طريق الموقع الرسمي الخاص بها من خلال هذا الرابط midasbuy، لكن يجب عليك إتباع كافة القواعد والشروط المطلوبة من أهمها كتابة اسمك، و كلمة السر.

الخاتمة

لقد قمنا بتوضيح كيفية شحن شدات ببجي عن طريق موقع midasbuy، وأيضًا تم إيضاح جميع الخطوات اللازمة للشحن بطريقة سهلة وبسيطة يسهل عليك تنفيذها خلال دقائق معدودة.