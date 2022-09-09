نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع فري فاير لشحن 9999 جوهره يوميا بطريقه أمنة Garena Free Fire في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع فري فاير للشحن وهو واحد من أرخص المواقع، حيث انه رسمي وأمن تماما علي أموالك وحسابك داخل اللعبة، وعلاوة علي ذلك بأنة يتوفر به الكثير من الهداية والجوائز التي يمكنك الحصول عليها بمجرد شرائك داخل الموقع لأول مره، والأسعار الشحن بسيطة وغير مكلفه بشكل باهظ حيث تمنح عروض كثيرة علي حزم الجواهر وغيرها من الأشياء، ولكي تتعلم كيف تحصل علي كل هذه المميزات يمكنك متابعه المقال حتى النهاية.

موقع فري فاير للشحن

حيث موقع فري فاير الرسمي الوحيد هو shop2game التي يمكنك الشحن من خلاله، حيث تتعدد طر الحصول علي جواهر فأنت غير مجبر بالشحن من هذا الموقع فقط، فانت يمكنك الشحن من خلال بطاقات جوجل بلاي، أو من خلال الكود التي تقوم اللعبة بتوفيرها كل يوم واسترداد الاكواد الغير صالحة، ويوجد طريقة أيضا تتم دون دفع أي أموال حيث تتم عن طريق مشاهدة الإعلانات التي توفرها اللعبة من اجل الحصول علي المزيد والكثير من الجواهر.

موقع شحن جواهر فري فاير id

لكي تقوم بالشحن بأرخص سعر وان تحصل علي حزم من الجواهر مميزه خاصه بك فقط، تابع الخطوات الأتية بعناية:

عليك في البداية الدخول علي موقع shop2game الرسمي للشحن.

ثم تسجيل الدخول حسب الطريقة التي تفضلها حيث يتوفر التسجيل عبر (الأيدي الخاص بحسابك في اللعبة، أو الفيس بوك او الجميل، أو التويتر أو عبر vk).

بعد أتمام التسجيل سيتوجب عليك تحديد بلدك، عن طريق أعلى يسار الصفحة.

بعد ذلك سيظهر لك عدد الجواهر والسعر الخاص بها.

ثم قم باختيار العدد وطريقة الدفع واخل بياناتك بشكل صحيح.

ثم بعد التأكيد سيتم شحن الجواهر التي قمت بشرائها.

من المميزات انك متاح لك شراء (بطاقة رفع المستوى) حيث ارفع المستوى واحصل على 570 جوهرة ( يمكن شراؤها مرة واحدة فقط لكل حساب ).

أسعار شحن جواهر فري فاير

Diamond × 100 + علاوة 10 US$ 1 Diamond × 210 + علاوة 21 US$ 2 Diamond × 530 + علاوة 53 US$ 5 Diamond × 1,080 + علاوة 108 US$ 10 Diamond × 2,200 + علاوة 220 US$ 20

كود فري فاير

من أكواد فري فاير الصالحة للاستخدام، قم بتجريب الاكواد الأتية قبل أن يتم انتهاء صلاحيتها:

D3ST RUXX 10N6

ثم كود GFYS LXQR NCZB

2NDA NNIV 4NN1

ثم YAIR NM9M 4DDX

MXLO TVEL IWDE

طريقة شحن فري فاير

يوجد طريقة اخرى بسيطة وهي تتم عن طريق مشاهدة الإعلانات التي تقوم اللعبة بتوفيرها يوميا، ونعلم أنها أعلانات محددة ولكن يمكنك تزويد العدد عن طريق برنامج VPN تقوم من خلاله تغير البلد، ومن ثم سيظهر لك الكثير من الإعلانات وبعد ذلك يمكنك الربح من خلالها الكثير من الجواهر بطريقة رسمية 100%.