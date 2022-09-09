نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر iphone 14 pro max سعر هاتف ايفون 14 الجديد ومميزات الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة iphone 14 pro max الهاتف الجديد لشركة أبل العالمية، فقد أعلنت الشركة رسمياً ومن خلال مؤتمر صحفي عن أربعة أصدارات جديدة من هواتفها الجديدة ابل 14، فقد أعلنت الشركة مواصفات وأسعار منتجاتها الجديدة، والمعروف عن شركة أبل العالمية بكونها واحدة من الشركات الرائدة التي تقوم بإصدار هواتف جديدة كل عام تغزو بها الأسواق المحلية والعالمية وتحظى بإهتمام كبير من جانب المواطنين حول العالم، فالسلسلة الجديدة من هواتف شركة ابل من المنتظر أن تنافس بها هواتفها التي أصدرتها العام الماضي وهواتف الشركات الأخرى، ولذلك سنوضح لكم أهم مواصفات أصدارات شركة أبل الجديدة وأسعارها.



مواصفات هاتف iphone 14 pro max

الكاميرا الخلفية تشتمل على ثلاث كاميرات، الأساسية بدقة تصوير 48 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.9،

الكاميرا الثانية بدقة 12 ميجا بكسل وعدسة f/2.2، بينما الكاميرا الثالثة بدقة 12 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.2.

هاتف iphone 14 pro max يدعن فلاش ليدو ذو صورة بانوراما.

تصوير الفيديو يدعم خاصية 4k 1080p.

الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجا بكسل، وعدسة f/1.9.

الهاتف مصنع من الزجاج المقاوم للصدأ والخدوش.

بطارية الهاتف من نوع ليثيوم، وبسعة 3420 مللي أمبير.

شاشة هاتف أيفون 14 برو ماكس مصنعة من زجاج السيراميك المقاوم للخدش، وبمساحة 88.4%، ودقتها 1290* 2796 بكسل، كما أن الشاشة تحتوي على 16 مليون لون.

شاحن هاتف iphone 14 pro max سريع جدة وبقدرة 15 وات.

الذاكرة العشوائية للهاتف رامات 6 جيجا بايت.

ذاكرة داخلية فهي ثلاث نسخ 128 جيجا بايت، 256 جيجا بايت، 512 جيجا بايت.

نظام التشغيل ios 16

يدعم هاتفiphone 14 pro max شبكات الجيل الخامس.

يدعم الهاتف شريحتين اتصال.

وزن الهاتف 240 جرام.

سعر هاتف iphone 14 pro max

يبلغ سعر هاتف iphone 14 pro max لنسخة 128 جيجا بايت حوالي 1099 دولار، بينما يبلغ سعر النسخة 256 جيجا بايت حوالي 1119 دولار، والنسخة الثالثة والأخيرة والتي تبلغ مساحتها 512 جيجا بايت حوالي 1399 دولار.



ألوان هاتف iphone 14 pro max الجديد

متوفر الهاتف بأربعة ألوان وهم:

الأسود. الفضى. الذهبي. الأرجواني.

أهم عيوب هاتف أيفون 14 برو ماكس