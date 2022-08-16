نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ايفون ١٤ برو ماكس تفاصيل ومعلومات عن الاصدار الجديد والسعر المتوقع في المقال التالي

عمر شويل - جدة ايفون ١٤ برو ماكس، هو هاتف من أحدث هواتف الآيفون ومن المتوقع الإعلان عن هذا الهاتف في هذا العام وهواتف الآيفون من أغلى الهواتف في العالم والمتطورة وسوف أوضح في هذه المقالة كثير من المعلومات عن هاتف ايفون ١٤ برو ماكس، بسعر الهاتف ومواصفاته.

مواصفات وسعر ايفون ١٤ برو ماكس iphone Pro Max المتوقع له في جميع الدول العربية

ايفون ١٤ برو ماكس

هذه الفقرة من الفقرات المنتظرة وسوف أوضح فيها مواصفات أيفون ١٤ برو ماكس، وهو من أقوي الهواتف التي تكون تابعة لشركة أبل ويوجد في هذا الهاتف كثير من المميزات التي جعلته الأقوى من بين كثير من الهواتف.

يوجد سرعة كبيرة في هذا الهاتف، وحجم شاشة الهاتف أيضاً. هاتف أيفون ١٤ برو وايفون ١٤ برو ماكس بهم شاشة تصل إلى 6.1 بوصة. ويوجد أيضاً في هذا الهاتف كاميرا رباعية توجد في الخلف. ومن الممكن أن يتم تشغيل البطارية لأكثر من يوم ولمدة ثلاثون ساعة. والذاكرة تصل إلى ثمانية جيجا، وهذه الميزة توجد لأول مرة في جهاز من أجهزة الآيفون.

سعر ايفون ١٤ برو ماكس

يبحث عدد كبير جداً من الأشخاص عن هذا الهاتف في الأسواق وفي المواقع الموجودة على الأنترنت ويبحثون عن سعره، ومعظم الأشخاص تشتري هذا الجهاز من الخارج ويوجد من هذا الجهاز أكثر من نسخة وكل نسخة يكون لها سعر معين مختلف عن غيره.