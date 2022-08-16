انت الان تتابع خبر كيف تستعيد حساب جوجل وقد نسيت كلمة المرور؟ 7 طرق مضمونة الحل مهما كانت مشكلة حسابك والان مع التفاصيل

رياض-احمد صلاح- كيفية استرداد حسابك على Google أو Gmail

ولكن قد يحصل في بعض الأحيان انك قد تكون نسيت كلمة السر الخاصة بحسابك على جوجل، أو انك قمت بادخال كلمة مرور عشوائية عندما قمت بعمل حسابك، بالتالي في هذا المقال سوف تتعرف على على طريقة استرجاع الايميل برقم الجوال أو بدون رقم هاتقك وجميع الطرق الأخرى المخصصة لذلك؛ تابع الشرح.

استرجاع حساب جيميل عن طريق رقم الهاتف

انتقل الى الاعدادات في هاتفك الأندرويد.

مرر للأسفل حتى تصل الى خيار خدمات (google) كما تشاهد في الصورة.

سوف يظهر لك خيار يطلب منك عمل تسجيل دخول لحسابك على جوجل كما تشاهد في الصورة.

اضغط على خيار نسيت البريد الالكتروني (forgot email).

قم بإدخال رقم الهاتف المسجل في حسابك حتى تتم عملية الاسترداد.

سوف يطلب منك ادخال اسمك الأول والأخير وكما هو مسجل في بريدك الالكتروني الذي تريد استرجاعه، كما تشاهد في الصورة.

استرجاع حساب جيميل عن طريق رقم الهاتف

الان سوف تظهر لك رسالة تطلب تظهر لك رقم الهاتف الذي قمت بادخالة ليتم ارسال رسالة تأكيد لك على الرسائل النصية ليتم استرداد حسابك على جوجل.

سوف يصلك رابط يحتوي على البريد الالكتروني الخاص بك، اضغط على الرابط ليتم توجيهك الى الصفحة المخصصة.

استرداد حساب جيميل عن طريق رسالة SMS

إذا كنت تتذكر الرقم السري قم بكتابته حتى تتمكن من تسجيل الدخول، أو اضغط على خيار نسيت كلمة المرور من أجل اعادة ضبطها، وتذكر ان تقوم بكتابة كلمة مرور مطابقة لشروط الأمان وصعب ان تنساها.

استرجاع حساب جوجل بدون رقم الهاتف

انتقل الى الاعدادات في هاتفك الأندرويد.

مرر للأسفل حتى تصل الى خيار خدمات (google) كما تشاهد في الصورة.

سوف يظهر لك خيار يطلب منك عمل تسجيل دخول لحسابك على جوجل كما تشاهد في الصورة السابقة.

اضغط على خيار نسيت البريد الالكتروني (forgot email).

قم بإدخال البريد الالكتروني الذي تريد استرداده.

الان سوف يقوم جوجل بطرح بعض اسئلة الأمان كي يتحقق من انك انت مالك هذا الايميل.

إذا كنت لا تعرف اجابات تلك الأسئلة، اضغط على خيار تجربة طريقة اخرى (try another way).

سوف يطلب منك ادخال البريد الالكتروني البديل والمخصص للاسترداد.

اضغط أيضا على خيار تجربة طريقة اخرى (try another way).

سوف يصلك رابط تأكيد من أجل اكمال عملية استرجاع الحساب على البريد الالكتروني البديل.

اضغط على هذا الرابط وقم بتعبئة البيانات الجديدة التي سوف تظهر لك، مثل كلمة المرور وتفقد آخر نشاطات حسابك.

استرجاع حساب جيميل عن طريق سؤال الأمان

تعتبر هذه الطريقة من الطرق الصعبة لأنك لا تملك ولا أي بيانات تخص حسابك الذي تريد استرجاعه، وهذا من باب الحفاظ على الخصوصية والامان الخاص بالمستخدمين، ولكن إذا كنت قد استخدمت هذا البريد الالكتروني على هاتف أو كمبيوتر من قبل فإنك سوف تتمكن من استرداده بسهولة عن طريق هذه الخطوات:

افتح المتصفح المثبت على هاتفك أو على الهاتف الذي قمت بفتح الحساب عليه من قبل، مثل متصفح كروم.

انتقل الى صفحة تسجيل الدخول إلى Gmail.

ادخل بريد Gmail الخاص بك واضغط على خيار التالي.

اضغط على خيار نسيت كلمة المرور، الموجود أسفل حقل كلمة المرور.

الآن سوف يطلب منك إدخال آخر كلمة مرور تتذكرها، هنا لا تدخل أي كلمة مرور واضغط على خيار جرب طريقة أخرى (try another way).

الآن سوف يُطلب منك تقديم إجابة لسؤال الامان الذي قمت باختياره وقت إنشاء الحساب، مثل أن يكون السؤال هو تاريخ ميلادك أو اسم والدتك قبل الزواج أو اسم حيوانك الأليف الأول أو أي سؤال آخر قمت باختياره عند إعداد حسابك.

احرص ان تكون متأكدا من اجابتك على تلك الأسئلة، وتذكر انه إذا قمت بإدخال إجابة خاطئة مرتين، فإنه سيتم حظر حسابك.

بعد ان تكمل الجابة على اسئلتك، سيتم نقلك إلى الصفحة المخصصة لإعادة تعيين كلمة المرور.

أدخل كلمة مرور جديدة وآمنة، أو قم بإنشاء كلمة مرور قوية ومطابقة لشروط الأمان، ثم أعد إدخال كلمة المرور الجديدة لتأكيدها، بعد ذلك سيتم استرداد حسابك بأمان.

استرجاع حساب جوجل وتسجيل الدخول باستخدام الرموز الاحتياطية

عندما قمت بانشاء حسابك على google طُلب منك ان تقوم بتفعيل المصادقة الثنائية لحماية حسابك، ومن طرق الحماية هي رموز الاسترداد التي تعتبر المفتاح الرئيسي لاستعادة حسابك مهما واجهت من مشاكل عليه، وحتى تتمكن من ذلك اتبع هذه الخطوات:

استرجاع حساب جوجل وتسجيل الدخول باستخدام الرموز الاحتياطية

انتقل الى الاعدادات في هاتفك الأندرويد.

مرر للأسفل حتى تصل الى خيار خدمات (google) كما تشاهد في الصورة.

سوف يظهر لك خيار يطلب منك عمل تسجيل دخول لحسابك على جوجل كما تشاهد في الصورة.

قم بإدخال البريد الالكتروني الذي تريد استرداده.

اضغط على خيار نسيت كلمة المرور (forgot password).

الان سوف يقوم جوجل بطرح بعض اسئلة الأمان كي يتحقق من انك انت مالك هذا الايميل.

إذا كنت لا تعرف اجابات تلك الأسئلة، اضغط على خيار تجربة طريقة اخرى (try another way).

سوف يطلب منك ادخال البريد الالكتروني البديل والمخصص للاسترداد.

اضغط أيضا على خيار تجربة طريقة اخرى (try another way).

الآن قم بإدخال أحد الرموز الاحتياطية المكوّنة من 8 أرقام، وسوف يتم استرداد حسابك مباشرة.

تذكر ان تقوم باعادة توليد رموز استرداد جديدة وتغيير كلمة المرور الخاصة بحسابك، بعد ان تنهي جميع الخطوات السابقة، وقم بحفظ ايميلك وكلمة المرور ورموز الاسترداد في مكان آمن حتى تتمكن من الرجوع اليها في أي وقت تحتاجها.

كيفية استرجاع حساب جيميل بعد نسيان كلمة السر

إذا واجهت هذه المشكلة فلا تقلق، لأانها تعتبر من المشاكل البسيطة التي يمكنك استعادة حسابك بسهولة عن طريق تطبيق الخطوات التالية:

افتح المتصفح المثبت على جهازك الكمبيوتر أو الاندرويد أو حتى الايفون.

انتقل الى رابط تسجيل الدخول الى حساب جيميل كما تشاهد في الصورة.

قم بإدخال البريد الالكتروني الذي تريد استرداده.

استرجاع حساب جيميل بعد نسيان كلمة السر عن طريق رقم الهاتف

اضغط على خيار نسيت كلمة المرور (forgot password).

سوف يظهر لك خيار الحصول على رمز الاستعادة عن طريق رسالة SMS يتم ارسالها الى الرقم المسجل في حسابك.

ادخل الرمز الذي وصلك في الرسالة النصية، ثم قم بكتابة في المكان المخصص ليتم تحويلك الى صفحة اعادة تعيين كلمة مرور جديدة.

قم بكتابة كلمة مرور قوية وصعب نسيانها.

كيفية استرجاع حساب جيميل بعد نسيان كلمة السر ورقم الهاتف

افتح المتصفح المثبت على جهازك الكمبيوتر أو الهاتف.

انتقل الى رابط تسجيل الدخول الى حساب جيميل كما تشاهد في الصورة.

قم بإدخال البريد الالكتروني الذي تريد استرداده.

اضغط على خيار نسيت كلمة المرور (forgot password).

سوف يظهر لك خيار الحصول على رمز الاستعادة عن طريق رسالة SMS، انقر على اضغط على خيار تجربة طريقة اخرى (try another way).

سوف يطلب منك كتابة البريد الالكتروني البديل، ليتم ارسال رابط اعادة تعيين كلمة المرور عليه.

إذا كنت لا تعرف البريد الالكتروني الاحتياطي اضغط على خيار تجربة طريقة اخرى (try another way).

سوف يقوم جوجل بطرح بعض اسئلة الأمان كي يتحقق من انك انت مالك هذا الايميل، قم بالاجابة على تلك الأسئلة وتذكر ان تكون صحيحة لأنك تمتلك محاولتين فقط وبعدها سوف يتم قفل حسابك.

إذا كنت لا تعرف اجابات تلك الأسئلة، اضغط على خيار تجربة طريقة اخرى (try another way).

ادخل أحد الرموز الاحتياطية المكوّنة من 8 أرقام، وسوف يتم استرداد حسابك مباشرة.

رابط استعادة حساب Google Gmail

يمكنك الذهاب الى رابط استرداد حساب قوقل مباشرة ثم تطبيق الخطوات التي تتناسب مع المشكلة التي تواجه حسابك وحسب الطرق التي شرحتها لك قبل قليل.