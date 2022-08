كيف تستعيد حساب جوجل وقد نسيت كلمة المرور؟ 7 طرق مضمونة الحل مهما كانت مشكلة حسابك

رياض-احمد صلاح- كيفية استرداد حسابك على Google أو Gmail

ولكن قد يحصل في بعض الأحيان انك قد تكون نسيت كلمة السر الخاصة بحسابك على جوجل، أو انك قمت بادخال كلمة مرور عشوائية عندما قمت بعمل حسابك، بالتالي في هذا المقال سوف تتعرف على على طريقة استرجاع الايميل برقم الجوال أو بدون رقم هاتقك وجميع الطرق الأخرى المخصصة لذلك؛ تابع الشرح.

استرجاع حساب جيميل عن طريق رقم الهاتف

استرداد حساب جيميل عن طريق رسالة SMS

استرجاع حساب جوجل بدون رقم الهاتف

اضغط أيضا على خيار تجربة طريقة اخرى (try another way).

استرجاع حساب جيميل عن طريق سؤال الأمان

تعتبر هذه الطريقة من الطرق الصعبة لأنك لا تملك ولا أي بيانات تخص حسابك الذي تريد استرجاعه، وهذا من باب الحفاظ على الخصوصية والامان الخاص بالمستخدمين، ولكن إذا كنت قد استخدمت هذا البريد الالكتروني على هاتف أو كمبيوتر من قبل فإنك سوف تتمكن من استرداده بسهولة عن طريق هذه الخطوات:

الآن سوف يطلب منك إدخال آخر كلمة مرور تتذكرها، هنا لا تدخل أي كلمة مرور واضغط على خيار جرب طريقة أخرى (try another way).

استرجاع حساب جوجل وتسجيل الدخول باستخدام الرموز الاحتياطية

عندما قمت بانشاء حسابك على google طُلب منك ان تقوم بتفعيل المصادقة الثنائية لحماية حسابك، ومن طرق الحماية هي رموز الاسترداد التي تعتبر المفتاح الرئيسي لاستعادة حسابك مهما واجهت من مشاكل عليه، وحتى تتمكن من ذلك اتبع هذه الخطوات:

اضغط أيضا على خيار تجربة طريقة اخرى (try another way).

تذكر ان تقوم باعادة توليد رموز استرداد جديدة وتغيير كلمة المرور الخاصة بحسابك، بعد ان تنهي جميع الخطوات السابقة، وقم بحفظ ايميلك وكلمة المرور ورموز الاسترداد في مكان آمن حتى تتمكن من الرجوع اليها في أي وقت تحتاجها.

كيفية استرجاع حساب جيميل بعد نسيان كلمة السر

إذا واجهت هذه المشكلة فلا تقلق، لأانها تعتبر من المشاكل البسيطة التي يمكنك استعادة حسابك بسهولة عن طريق تطبيق الخطوات التالية:

استرجاع حساب جيميل بعد نسيان كلمة السر عن طريق رقم الهاتف

كيفية استرجاع حساب جيميل بعد نسيان كلمة السر ورقم الهاتف

افتح المتصفح المثبت على جهازك الكمبيوتر أو الهاتف.

انتقل الى رابط تسجيل الدخول الى حساب جيميل كما تشاهد في الصورة.

قم بإدخال البريد الالكتروني الذي تريد استرداده.

اضغط على خيار نسيت كلمة المرور (forgot password).

سوف يظهر لك خيار الحصول على رمز الاستعادة عن طريق رسالة SMS، انقر على اضغط على خيار تجربة طريقة اخرى (try another way).

سوف يطلب منك كتابة البريد الالكتروني البديل، ليتم ارسال رابط اعادة تعيين كلمة المرور عليه.

إذا كنت لا تعرف البريد الالكتروني الاحتياطي اضغط على خيار تجربة طريقة اخرى (try another way).

سوف يقوم جوجل بطرح بعض اسئلة الأمان كي يتحقق من انك انت مالك هذا الايميل، قم بالاجابة على تلك الأسئلة وتذكر ان تكون صحيحة لأنك تمتلك محاولتين فقط وبعدها سوف يتم قفل حسابك.

