نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعشاق الايفون…مواصفات هاتف ايفون برو 14 الافضل والاقوى على الاطلاق وأسعارة المتوقعه في البلاد تعرف عليها الان في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات هاتف ايفون برو 14 الافضل والاقوى على الاطلاق وأسعارة المتوقعه في البلاد، لا شك أن هاتف آيفون لا يعلى عليه هاتف آخر, فسوف نتناقش معكم اليوم شرح تفصيلي عن مميزات ومواصفات وسعر هاتف ايفون 14 الجديد والتي من المتوقع أن يظهر بها. وفي البداية أود أن أذكركم أن هاتف آيفون 14 لم يتم إصداره بشكل رسمي، وهو لا يزال تحت التعديل والاختبار حتى الآن داخل شركه (ابل الامريكيه )،ولم يتم الإعلان عنه حتى الآن.

مواصفات هاتف ايفون برو 14 الافضل والاقوى

ولكن كافة المعلومات التي تسربت عن هذا الهاتف، هي مجرد احتمالات و توقعات من خلال الموظفين العاملين فيها.

سعر هاتف آيفون 14 في السوق المحلي والعالمي

نتوقع بناء على التسريبات التي تم الحديث عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أما عن تليفون ايفون 14 فان الأسعار من المحتمل أن تكون كما يلى:

إذا توقعنا الهاتف بالعملة الصعبة فإن سعر الهاتف سيكون حوالي 799 دولار أمريكي

. أما سعر الهاتف في المملكه العربيه السعوديه فقد يكون بناء على التسريبات التي خرجت عن الهاتف 3000 ريال سعودي

أما سعر هاتف آيفون في جمهوريه مصر العربيه ومن المتوقع أن يكون من 15000 و100 ريال سعودي

وقد يبدأ سعر الهاتف في الجزائر من حوالي 116,000 دينار جزائري

الوان هاتف ايفون 14 الحديث

قد تأتي عنوان الهاتف بأربعة ألوان محتملة ومتوقعة وهم (اللون الفضي واللون الرمادي واللون الذهبي واللون الأزرق)

موعد اطلاق هاتف ايفون 14

لم يتم تحديد موعد إطلاق الهاتف من قبل شركه ابل الامريكيه ولكن كما أعلنت التوقعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انه من المتوقع أن يتم إصدار الهاتف في 15 من شهر سبتمبر المقبل، لان شركة ابل من المكرر لها أن تعلن عن أجهزتها عادة في هذه الفترة من كل عام ،ولكن لا يوجد أي تأكيد لهذا الكلام حتى الآن.

مواصفات وامكانيات هاتف آيفون 14

يبلغ طول الهاتف 163.1 ملم، ويبلغ عرض الهاتف 74.2 ملم ويبلغ سمك الهاتف حوالي 7.8 ملم

يبلغ وزن الهاتف 196 جرام حيث انه يعتبر خفيف جدا.

خامة الهاتف مصنوعة من الزجاج والالمنيوم.

يبلغ حجم شاشة الهاتف من المتوقع حوالي 15.49سنتيمتر ودقه الشاشه 1170 في 2532 بكل في حدود أبعاد من 19.5 حتى 9 ملم

أما عن مميزات الشاشة فهي تعمل بميزة اللمس وبمميزات متعددة.

مصنوعة من الزجاج السيراميك الذي لا يتعرض للكسر ولا يمتص تربة وماء.

حيث تبلغ شاشة كثافه الشاشه حوالي 460 بوصة .

عيوب هاتف ايفون 14 بروماكس

توجد عدة عيوب لهاتف ايفون 14 بروماكس إلى جانب مميزاته الكثيرة وهذه العيوب تتمثل في الآتي: