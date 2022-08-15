نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحش الهواتف المنتظر.. موعد نزول ايفون 14.. مواصفات واسعار iphone 14 pro max في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أكدت شركة “أبل” الأميركية أن أي معلومات بشأن موعد نزول وإصدار هاتف أيفون 14 pro max بشكل رسمي فهي معلومات خاطئة ولا أساس لها من الصحة، حيث أن الشركة لم تكشف عن موعد صدور الهاتف حتى الآن بشكل رسمي وكل ما يتم تداوله من التسريبات هي مجرّد توقعات قد تخطئ وقد تصيب ولكنها تبقى في النهاية “توقعات” ولا ننساق دائمًا وراء التوقعات ولكننا نضعها في الاعتبار وستقوم الشركة بالكشف عن موعد إصداره في الوقت المناسب.

موعد نزول وإصدار هاتف أيفون 14 pro max

كانت التسريبات التي خرجت من داخل شركة “أبل” الأميركية والتي هي أشهر شركات الهواتف المحمولة أن موعد صدور الهاتف من المتوقع أن يكون في الشهر التاسع من عامنا الميلادي الجاري 2022 (شهر سبتمبر) لأن شركة أبل اعتادت في الفترة الأخيرة أن تصدر هواتفها في هذا الشهر أو الشهر الذي يليه، وليس هناك أي معلومات مؤكدة لهذا وهي مجرّد توقعات كما أن تسريبات مواصفات الهاتف نعتبرها أيضًا توقعات.

مواصفات هاتف أيفون 14 برو ماكس

مساحة شاشة الهاتف تبلغ 6.72 بوصة والشاشة مصنوعة من الزجاج السيراميكي وهو من أقوى أنواع الزجاج.

محاط بالشاشة إطار من الألومنيوم يحمي الهاتف ويضيف إليه لمعة ووزن الهاتف يبلغ حوالي 226 جرام .

يدعم الهاتف جميع شبكات الاتصال من الجيل الثاني 2G وحتى الجيل الخامس 5G وهو أحدث شبكات الاتصال تقنية.

معدل ترميز الهاتف يبلغ 120 هرتز وتقنية الشاشة هي QHD والهاتف لا يوجد به أي حواف جانبية ومعالجه A16 Bionic.

بالنسبة إلى كاميرا الهاتف فهي تأتي بدقّة 45 ميجا بيكسل وكاميرا عزل أخرى وأخرى للمساحات الواسعة والكاميرا تعمل بتقنية 8K.

يعمل الهاتف بتقنية الواي فاي 6E وسعة الهاتف تبلغ 2 تيرا بايت وسعة الهاتف الداخلية مختلفة ويمكن أن تكون 128 أو 256 أو 512 ميجا بايت حتى 1 تيرا بايت.

سعر هاتف أيفون 14 برو ماكس

من المتوقع أن يكون سعر الهاتف في سوق المملكة العربية السعودية حوالي 5 آلاف ريال سعودي، وفي الإمارات العربية المتحدة يبدأ سعره من 4700 درهم إماراتي أما سعره في جمهورية مصر العربية من المتوقع أن يبدأ من 27 ألف و500 جنيه مصري.