نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل Efootball pes 2022 إي فوتبول أحدث إصدار علي جميع الأجهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر لعبة efoot ball هى واحدة من ألعاب كرة القدم المفضلة للكثير من محبين وعشاق كرة القدم التي حصلت على تقييمات عالية وتنزيلات كثيرة وحصلت على شعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم أنها الخيار الأفضل لمحبي ألعاب الكره، تم إصدار اللعبة 2014 وتم تطويرها بشكل محدث لتتناسب مع أنظمة التشغيل الخاصة بالهواتف الذكية.

مميزات لعبة اى فوتبول

تتميز اللعبة بكونها ممتعة ومثيرة للاهتمام نعرض لكم بعض المميزات:

وجود عدد من الرسومات والأشكال الفنية التي تتميز بصورة جميلة وأعمال عالية الجودة.

يمكنها عرض أقل التفاصيل في اللعبة وهي صورة اللاعبين وملابسهم ، وتعمل على تحسين عمل اللاعبين.

بالإضافة إلى ذلك يمكنك اللعب مع الآخرين من خلال الشبكة المحلية أو حتي منفردا.

كيفية تحميل efootball

يبحث العديد من الأشخاص المحبين لكرة القدم عن كيفية تحميل

efootball، ويمكن تنزيله من خلال عدة خطوات بسيطة كالآتي:

يجب عليك تشغيل خدمة الإنترنت على الهاتف المحمول ثم الدخول إلى متجر تطبيقات جوجل بلاي

على هاتفك.

على هاتفك. داخل مربع البحث الموجود أعلى الشاشة اكتب اسم لعبة efootball pes 2022، وستظهر لك اللعبة أعلى بداية نتائج البحث.

قم بالضغط على كلمة تثبيت ثم انتظر حتي يتم تنزيل اللعبة على هاتفك.

بمجرد فتح اللعبة على جهازك قم بإضافة المعلومات الضرورية لتسجيل الدخول باللعبة .

اللعبة كاملة بحجم 2.81.

مع إتاحة تحميل ملفات APK/OBB أيضا بالأسفل.

مميزات اللعبة