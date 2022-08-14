نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. طريقة تحميل إي فوتبول 2023 موبايل وموعد نزول بيس 2023 موبايل من كونامي في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحميل إي فوتبول 2023 موبايل ، تستعد شركة كونامي بشدة لإطلاق نسختها الجديدة إي فوتبول 2023 موبايل. وذلك بعد نزول النسخة الحالية 2022 منذ شهرين تقريبا. الإصدار الذي أثار الجدل بسبب مشاكلة في الخطط الدفاعية التي تكاد معدومة. مع عدم إمكانية الحصول على كوينزات مجانية في هذا التحديث. وتسعى بشدة شركة كونامي لتحقيق المعادلة الصعبة في النسخة المقبلة وهي طريفة اللعب والحصول على الكوينزات المجانية. ولأول مرة في تاريخ كونامي تقوم بإصدار نسختها الجديدة قبل الشركة المنافسة ea sports التي تطلق إصدارات فيفا. واليوم سوم نتعرف سويا على كيفية تحميل بيس 2023 موبايل وموعد نزولها الرسمي فتابعوا معي السطور المقبلة.

طريقة تحميل إي فوتبول 2023 موبايل

سوف تصدر شركة كونامي إصدارات متعددة للعبة حيث سيتم نزول إي فوتبول 2023 موبايل. وكذلك للبلاي ستيشن ونسخة أيضا للكمبيوتر. وسوف يتم الحصول على نسخة الهواتف الأندرويد من خلال الخطوات المقبلة.

يجب فتح الهاتف واتصاله بالأنترنت.

كما يجب أن نقوم بفتح تطبيق جوجل بلاي وربطه بحساب gmail.

كذلك يتم البحث عن تحميل بيس 2023 موبايل .

. بعد عملية البحث سوف تظهر اللعبة يتم الدخول على صفحتها الرئيسية والنقر على تثبيت حيث أن اللعبة مجانا.

وفي غضون دقائق سوف تتم عملية التحميل بنجاح وعلى حسب أيضا سرعة الأنترنت لدى كل مستخدم.

موعد نزول بيس 2023 موبايل

أصدرت شركة كونامي معلومات جديدة حول طريقة تحميل إي فوتبول 2023 موبايل وموعدها. عبر صفحة إشعارات النسخة الحالية 2022. ويفيد هذا الإشعار بأن موعد نزول بيس 2023 موبايل سيكون قريبا جدا تحديدا في أواخر شهر أغسطس. حيث أن أخر يوم خميس في شهر أغسطس هو يوم الخامس والعشرون. ويوم الخميس هو اليوم المخصص لنزول فيه تحديثات اللعبة منذ نزولها أول مرة. أي يوم 25 أغسطس سيكون متاح تحميل efootball 2023 mobile بشكل رسمي بمميزات جديدة في اللعبة.وأسفل هذه الفقرة صورة توضح الإشعار الذي تم إرساله لمستخدمين اللعبة والذي يفوق عددهم 500 مليون مستخدم حول العالم.

وبهذه المعلومات المؤكدة لقد تعرفنا سويا على طريقة تحميل إي فوتبول 2023 موبايل وموعد نزول بيس 2023 موبايل الرسمي من كونامي. يرجى متابعتنا دائما لأننا سوف نسرد لكم في الأيام المقبلة الأحداث الجديدة التي سيتم نزولها في اللعبة بعد التحديث مباشرة. نتمنى لكم متعة في المباريات كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.