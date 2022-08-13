نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكواد فري فاير 2022 استبدال كودات Free Fire جديدة وغير مستعملة وتعمل 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدث اكواد فري فاير Free Fire الغير مستعملة 2022 وصالحة للجميع للحصول علي المكافئات والكثير من الهدايا، كودات فري فاير يبحث عنها الكثير من اللاعبين؛ حيث تعد من الأدوات المهمة في لعبة Free Fire التي نالت شعبية كبيرة، وذلك منذ الإطلاق الأول لها عبر مختلف الأجهزة، ونظرًا لأهمية هذه الأكواد نجد أنه يتم البحث عنها بشكل مستمر، وهذا من أجل الاستفادة بها في الحصول على مساعدات هامة في اللعبة تطور من مستوى اللاعبين.

اكواد فري فاير

هناك الكثير من الشباب الذين يعشقون لعبة Free Fire حول الكثير من دول العالم، وحرصًا من الشركة المنتجة على تقديم كل ما هو جديد في هذه اللعبة نجد أنها قامت بطرح هذه الأكواد، والتي تساعد اللاعب في تطوير مستواه داخل مراحل اللعبة بشكل ملحوظ، وتقدم الشركة وموقع قارينا فري فاير من خلال هذه الأكواد مجموعة من المميزات التي يحصل عليها كل لاعب، ومنها الرقصات والسكنات وغيرها من المميزات التي تساهم في العمل على ارتقاء مستوى اللاعبين.

اكواد فري فاير صالحة للجميع 2022

تطرح الشركة المنتجة للعبة Free Fire مجموعة كبيرة من الأكواد، والتي يستطيع من خلالها اللاعب الحصول على الكثير من الامتيازات، ومن أحدث هذه الأكواد هم كالآتي:

G4D1 126E 4D5S Y7PS 1HR6 23H4 FFJI LMYK YE6L D4G1 D33S D5D4 Y7KS 1ER6 23H1 X90B 1SD6 WSFW T4W4 1S62 W564 Z1KS 1ET6 43S1

اكواد فري فاير غير مستعملة 2022

ونوضح لكم من خلال السطور التالية مجموعة كبيرة من اكواد فري فاير 2022 الغير مستعملة والتي يبحث عنها العديد من مستخدمي لعبة فري فاير المميزة وتتمثل هذه الأكواد فيما يلي:

كود E7SK E1R6 31H1 ثم كود Y76S 1LR6 56L1 من ثم كود E7SK E1R6 31H1 كود ثم X90B 1SD6 WSFW ثم كود G4D1 126E 4D5S من ثم كود Z1KS 1ET6 43S1 من ثم كود Y7PS 1HR6 23H4 ثم أيضا كود X90B 1SD6 WSFW ثم أيضا يوجد كود D4G1 D33S D5D4 ثم أخيرا FF49 MLIK ESGV

موقع استبدال الكود فري فاير

عندما يحصل اللاعب على هذه الأكواد لابد أن يتم استبدالها عبر الموقع الرسمي للعبة قارينا Garena، وذلك حتى يتمكن من الحصول على الهدايا التي تقدمها هذه الكودات، ويتم ذلك من خلال الدخول على موقع اللعبة الرسمي والتي يتم من خلاله الضغط على استبدال كود فري فاير، وتظهر أمام اللاعب أيقونة مخصصة لكتابة الكود، وبناءً عليه يحصل اللاعب بكل سهولة على الجوائز والهدايا التي يحتوي عليها هذا الكود.