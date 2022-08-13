نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف iphone 14 pro max وموعد نزول الهاتف في الأسواق || كم سعر أيفون 14 برو ماكس؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب العديد من عشاق الهواتف المحمولة موعد الإعلان عن نزول iphone 14 pro max في الأسواق، وذلك بعد العديد من التسريبات التي خرجت من شركة apple حول الهاتف الجديد، وتعتبر هواتف أيفون من أشهر الهواتف وأغلاها على مستوى العالم، وأعلنت شركة أبل المطورة لهواتف أيفون عن الموعد المقترح لطرح هواتف أيفون 14 برو ماكس في الأسواق العالمية، حيث تستهدف الشركة أن يكون الهاتف الجديد متاحا في الأسواق العالمية مع نهاية سبتمبر أيلول 2022، وهو الموعد الذي تم الإعلان فيه عن هاتف أيفون 13 في العام الماضي، والذي نجح في تحقيق نسبة مبيعات كبيرة على مستوى العالم بالرغم من ارتفاع سعره، أما هاتف أيفون 14 المنتظر الإعلان عنه قريبا فقد جمع من المواصفات ما يجعل الجميع يترقب موعد المؤتمر الصحفي لشركة أبل.

مواصفات iphone 14 pro max

ووفقا للتسريبات الصادرة من داخل الشركة فإن هاتف أيفون برو ماكس 14 فسوف يتمتع بالمواصفات التالية:

من المتوقع أن يكون وزن الجهاز 226 جرام.

الجهة اليسرى من الهاتف وفق التسريبات مصنوعة من الزجاج.

الهاتف به إطار من الألومنيوم للحماية.

يدعم الهاتف أنظمة الجيل الخامس وماقبلها.

يعمل الهاتف بنظام IOS 16.

معالج سداسي النواة.

معالج خماسي النواة للرسومات من نوع apple GBU.

هناك العديد من التسريبات التي تتحدث أن الهاتف الجديد قد يكون مضادا للماء.

أما المساحة الداخلية فإن التسريبات تتحدث عن أن الفئة الأعلى من هاتف أيفون 14 برو ماكس قد تصل مساحتها الداخلية حسب التسريبات إلى 2 تيرا بايت.

أما مساحة الذاكرة العشوائية RAM فتتحدث التسريبات عن ذاكرة عشوائية بحجم 16 جيجا بايت.

دقة الكاميرا الخلفية وفق التسريبا تصل إلى 13 ميجا بكسل.

يأتي مع الهاتف شاحن بقوة 15 وات.

يدعم الهاتف خاصية الشحن السريع.

الهاتف مزود بصفات أمان مثل بصمة الوجه، وقارئ بصمة العين، بالإضافة إلى بصمة الأصبع.

سعر هاتف أيفون 14 برو ماكس في السعودية

وعن السعر المتوقع لهذا الهاتف في الشرق الأوسط فإنه من المتوقع أن يكون السعر حسب التوقعات التالية:

الهاتف بذاكرة 256 جيجا بايت بسعر يبدأ من 5100 ريال سعودي.

أما الهاتف بذاكرة 512 جيجا بايت 5700 ريال سعودي.

الهاتف بذاكرة 2 تيرا بايت من المتوقع أن يبدأ سعره من 6500 ريال سعودي.

أما سعر الهاتف في جمهورية مصر العربية فقد يصل إلى 24 ألف جنيه مصري لذاكرة 256 جيجا بايت.

والهاتف بذاكرة 512 جيجا بايت في مصر فقد يصل سعره إلى 28 ألف جنيه مصري.

سعر apple iphone 14 في الإمارات

ومن المتوقع أن يكون سعر الهاتف الجديد في الإمارات كالآتي: